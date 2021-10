Historias de los últimos 4 fallecidos por Covid: una joven y 3 señores

Tres de las víctimas padecían enfermedades crónicas, uno de ellos no tenía antecedentes médicos pero su cuerpo no resistió los fuertes síntomas del Covid-19. (Foto: Los Ángeles Times)

Cuatro personas de Guanajuato tuvieron que partir sin despedida, así es el adiós a los fallecidos por Covid-19. Fueron tres hombres y una mujer los que se sumaron a la lista de defunciones en el estado, forman parte de los 19 fallecidos que se contagiaron de coronavirus.

Las dos muertes en León

Un hombre de 56 años perdió la batalla contra el Covid. Hoy fue su último día de vida. El paciente había llegado de la Ciudad de México y presentaba síntomas fuertes, cuando detectaron que tenía coronavirus no resistió mucho tiempo, murió. Y a pesar de no tener enfermedades crónicas que le dificultaran el virus en su cuerpo, por su edad no lo soportó. Falleció en el Hospital General de León.

A diferencia de este caso, otro señor de 55 años murió por las comorbilidades que padecía. La víctima sufría de hipertensión arterial. Y estas enfermedades, además de la obesidad dificultan las esperanzas de vida para aquellos que se contagian.

Los familiares de las víctimas no tienen la oportunidad de abrazar el cuerpo de los fallecidos, la mayoría se van directo al crematorio

En Celaya

Una mujer de 39 años luchó contra el coronavirus, pero el cáncer cérvico que sufría y la obesidad que padecía no le ayudaron. Sus complicaciones le causaron la muerte, a pesar de ser una mujer joven. Era derechohabiente del IMSS y falleció hospitalizada. En Celaya se registran 3 defunciones por Covid-19.

Los municipios de color rojo son los que tienen registros de casos por Covid, en los de color amarillo viven personas sospechosas, mientras que en los verdes aún no hay contagios

El primer fallecido de Romita

El hombre de 46 años que falleció por coronavirus en esta ciudad, padecía obesidad e hipertensión arterial. Como los casos anteriores la llegada del virus significó la muerte por ser presa de las enfermedades crónicas. Murió en el Hospital General de Romita, y se convirtió en la primera víctima de Covid en este municipio.

Con los 4 fallecimientos de esta tarde, suman 19 fallecidos por coronavirus en Guanajuato. Las defunciones en los municipios se registran así: Acámbaro 2, Cortazar 1, Guanajuato 1, Pénjamo 1, Salamanca 6, Silao 1, Celaya 3, León 2, Romita 1, Moroleon 1.

Hasta ahora van 240 casos de coronavirus en el estado. Y de ellos, 112 son por transmisión comunitaria. Esta forma de contagiarse ha crecido. Ya no es necesario tener contacto con un extranjero para infectarse, el virus está por todos lados.

Las cifras de contagios por Covid en los 46 municipios de Guanajuato