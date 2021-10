Historia de una enfermera en tiempos de coronavirus: miedo y tensión

¿Cómo te sientes tú ante esta pandemia? “Pues preocupada, sí me asustó. Y lo que más extraño es ver a mi hija, ya llevo 15 días que no la veo. Yo estoy aislada en mi casa, sola. Lo que más miedo me da es contagiarme y contagiar a mi hija”, este es el testimonio de Mariana, una enfermera de la clínica 51 del IMSS.

Mariana todos los días se pone su uniforme, se sale de su casa y se va a trabajar. Así, a pesar del riesgo que significa atender pacientes con coronavirus, y a pesar de no tener el equipo de protección personal para combatir el virus. Es como si fuera a la guerra sin armas. Cómo muchos de sus compañeros. Entre ellos el equipo médico de la clínica 58 del IMSS (los que aparecen en las siguientes fotografías).|

"A veces usamos un cubre bocas delgado para toda la jornada. Hace poco no había cubre bocas, ni gel, ni jabón".

Foto de la manifestación de los doctores de la clínica 58 del IMSS. A ellos también les faltan insumos

En la clínica 51 no hay material suficiente para que los doctores y enfermeras enfrenten la pandemia. "Nosotros somos el primer contacto con la gente y no tenemos nada".

La línea entre el virus y el personal médico es delgada. Los separa un cubre bocas delgado por el que fácilmente podría pasar la bacteria. No tienen mascarillas, goggles, ni overoles. Recibir a un paciente infectado se ha vuelto un riesgo con el que Mariana y sus compañeros viven. Y faltar a su trabajo es un lujo que no se pueden dar. Incluso cuando tiene una "gripa" o "tos".

“Si tienen tos, no te vas. Ahorita van todos, no como en otros países que solo van enfermeras y doctores. Acá está el personal administrativo, todo siguen trabajando. Solo a las embarazadas, lactantes o la gente que tiene enfermedades crónicas les dieron un permiso. Ellos vuelven el 20 de abril, o dependiendo cuando mejore todo”.

El equipo médico solo cuenta con cubre bocas delgados, ellos platican que no los han abastecido de equipo

La voz de Mariana suena temblorosa, con incertidumbre. Tiene miedo de que la pandemia de coronavirus crezca y que Guanajuato llegue a la Fase 3. Cuando hay miles de personas contagiadas y las actividades masivas se cancelan definitivamente. “Pues yo veo pánico, angustia, sí estamos preocupados de que esto se salga de control, el país no está preparado para recibir esta pandemia”.

El amor pos su profesión la mantiene al filo de la batalla. Mariana confesó que su hermano la ha tratado de convencer para que renuncie a su trabajo, por su salud y la de su familia. “Mi hermano me dice que me salga, que me ayuda económicamente. Pero tengo que continuar. Espero que las cosas no se compliquen”.

El encargado de almacén les dijo a los enfermeros de la clínica 58 que compraran su equipo con su propio dinero

Mariana vive cada día sin saber que le depara, sin saber si regresará bien a su casa y sin contagio. Por ahora solo le interesa su trabajo, porque hay una familia en casa que depende de sus ingresos. Y ella cuenta que no es tan fácil dejar de trabajar de un día a otro. Aunque platicó que si la situación empeora, tendrá que ver por su salud y podría renunciar. Esa sería la única alternativa en su escenario laboral, porque los directivos del IMSS no les dan permiso de ausentarse.

Los médicos y enfermeras no se pueden dar la modestia de quedarse en casa. Ellos son los protagonistas de esta historia. Los valientes que salen todas las mañanas a combatir el coronavirus. Ellos no pueden cumplir la cuarentena, ni ver películas en sus casas. Mariana dijo que lo único que queda es que la gente acate las medidas sanitarias para frenar esta pandemia.