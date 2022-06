Hilda Ramírez va por Secretaría del PRI León; Brenda De la Mora pelea registro

León.- Hilda Ramírez Orozco, es la única aspirante a la Secretaría General del PRI en León, aunque Brenda De la Mora señaló que también acudió este día a registrarse y "me intentaron entregar mi constancia de registro partidario", a lo que la Comisión Municipal de Procesos Internos informó que Brenda acudió, pero no solicitó registro ni presentó ningún documento.

De acuerdo con la información oficial del PRI en León, Hilda Ramírez se presentó a las 11:00 horas con su solicitud de registro y la documentación respectiva, misma que le fue recibida por la Secretaria Técnica, que hizo la revisión correspondiente y a su

vez la turnó al Presidente de la Comisión, por lo que la Comisión Municipal de Procesos Internos tiene un plazo de 48 horas para dictaminar el registro correspondiente.

De acuerdo a la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, este lunes a las 11 de la mañana se instaló la Comisión Municipal de Procesos Internos, presidida por Rodolfo Rea Ávila, además de M. Guadalupe Quiroz Durán, secretaria técnica, y los vocales Germán Moreno Coronado y Teresa Palomino Ramos.

A las 13:00 horas, Rea Ávila declaró terminado el plazo para el registro de candidaturas conforme lo establecido por la Convocatoria y quedo como única aspirante Hilda Ramírez, quien tiene 20 años de militancia en las filas del Tricolor.

Por su parte, Brenda De la Mora, en su cuenta de redes sociales compartió: "Dejo constancia de que en este momento, a las 12:14 pm del día lunes 13 se junio y después de presentarme a las 11:00 am a entregar mis papeles para el registro de la secretaria general del @PRILeonOficial1 me intentaron entregar mi constancia de registro partidario... abro hilo".

En respuesta a lo anterior, el CDE del PRI informó: "Brenda acudió, pero no solicitó registró, no entregó ningún documento, incluso pudo haberse registrado y tenía 24 horas para subsanar los documentos que le faltaran. No presentó ningún documento".

Por lo anterior, habrá que esperar a que termine el plazo de 48 horas para que se dictamine el registro de Hilda Ramírez y se determine su reconocimiento como Secretaria General del PRI en León, ya que, por lo señalado, Brenda quedó fuera de a contienda.

JP