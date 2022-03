Hijo de Pablo Escobar en Guanajuato: México es protagonista en narco y violencia

San José Iturbide-. Los cárteles mexicanos eran contratados por las células colombianas en los años 80's, hoy México es protagonista en el narcotráfico y violencia, dijo Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, en la conferencia que tuvo con estudiantes de San José Iturbide este miércoles.

Sebastián reconoció la realidad actual que vive México. Recuerda que en los años 80´s el país no tenía el mismo protagonismo en el mundo de las drogas como ahora. En ese entonces Colombia contrataba a los mexicanos para traficar droga.

"Mi experiencia dice que en aquel momento en que mi padre era uno de los grandes capos del narcotráfico, los cárteles de Colombia eran quienes contrataban a los cárteles mexicanos para determinadas labores dentro de la criminalidad y hoy es exactamente a la inversa, son los cárteles mexicanos quienes contratan a los colombianos y tienen poder sobre Colombia".

"México de tener un menor protagonismo en los años 80, hoy tristemente es protagonista en términos de narcotráfico y violencia", dijo el hijo de Pablo Escobar.

Actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una de las cinco organizaciones transnacionales más peligrosas del mundo, cita El Financiero. Tienen detectado que esta célula trafica cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a Estados Unidos. Se ha detectado también su operación en Guanajuato, incluso autoridades buscaron en la entidad a su líder Nemesio Oseguera 'El Mencho', en noviembre del 2021.

El crecimiento del narcotráfico en México fue uno de los temas que trató Sebastián Marroquín en la conferencia.

El hijo del capo fue dio la conferencia a estudiantes de secundaria en el Auditorio Municipal de San José Iturbide, este miércoles. El Gobierno Municipal organizó una Mesa Interinstitucional para Prevención de Adicciones, donde invitaron a figuras públicas y políticas especialistas en el tema de prevención de adicciones. Según medios locales, a las conferencia asistieron más de 3 mil estudiantes de secundaria. Quienes también aprovecharon para hacerle preguntas sobre la perspectiva que tiene de la violencia que se vive en el país, pero específicamente en Guanajuato.

A pesar de conocer muy poco sobre la situación en el estado, resaltó que el narcotráfico es un problema global que arrastra intereses políticos, económicos y militares.

Entre las anécdotas que vivió durante el pasado delincuencial de su padre, recuerda que él y su familia tuvieron que esconderse de sus enemigos siempre. A pesar de tener dinero a manos llenas, no tenían libertad. Pues una vez se refugiaron en una casa con más de 5 millones de dólares, pero no tenían a donde ir para comprar comida. Vivían huyendo.

"Estábamos tapados de dinero, pero no teníamos libertad (...) nos moríamos de hambre".

Cuando los adolescentes le preguntaron que si en algún momento vio a su padre cometer un crimen dijo que no, pero fue testigo de cómo dio las instrucciones para que mataran a personas.

La vida de los narcos en las series de televisión fue otro de los temas que se hablaron. Sebastián desmintió que el "caso de éxito" con el que presentan la historia de Pablo Escobar. Se trata de "un producto comercial" que usan para llamar la atención de audiencia, pues hay fragmentos que nunca pasaron en la vida del colombiano y son retratados en las pantallas.

"No crean esa versión glorificante respecto a la historia de mi padre, no hay futuro en la criminalidad para ninguno de ustedes ni para nadie, no es una vida digna, es una apuesta que ya esta pérdida antes de empezar".

El nombre original de Sebastián Marroquín era Juan Pablo Escobar, pero el hijo del capo decidió dejar su pasado atrás y recrear otra vida con una nueva identidad. A sus 44 años, hoy se dedica a dar conferencias para hablar de la prevención de drogas y los riesgos en el narcotráfico. Sebastián se presenta como "embajador de Paz de la Organización Mundial por La Paz (OMPP) y activista en pro de la recuperación de los valores humanos a través de la reconciliación y el perdón". Este miércoles lo escucharon más de 3 mil estudiantes en San José Iturbide.

