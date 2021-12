Hay que prepararse para lo peor, Ómicron contagia como el sarampión: Dr. Macías

León, Guanajuato.- El médico infectólogo Alejandro Macías señaló que la variante de covid-19, Ómicron, se asemeja ya al sarampión en su capacidad de contagio y que debemos prepararnos para lo peor en el Estado.

"El sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa que se conoce. La variante Ómicron (Covid-19) se parece ya al sarampión en su capacidad de contagiar", escribió a través de un tuit.

Mencionó en su Twitter al ex director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDCD, por sus siglas en inglés), el estadounidense Tom Frieden, que ha trabajado en brotes de enfermedades infeccionsas por 30 años.

El sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa que se conoce.

La variante Ómicron (COVID19) se parece ya al sarampión en su capacidad de contagiar. — Alejandro Macias (@doctormacias) December 21, 2021

"Frieden asegura que 'nunca' ha visto nada cercano a la velocidad de contagio de Ómicron pues tiene un tiempo de duplicación más rápido que el sarampión".

Ante lo anterior, Alejandro Macías desmintió los mitos sobre la nueva cepa que dicen: causa sólo casos leves, las vacunas no importan, las revacunas no importan, los cubrebocas no ayudan, no podemos hacer nada más, tenemos suficiente capacidad hospitalaria y que los trabajadores de salud no están cansados.

Ex-director de los CDC- USA:

"NUNCA he visto nada como la velocidad de Ómicron. Es tan infeccioso como el sarampión en una población no inmune, con un tiempo de incubación mucho más corto y, por lo tanto, un tiempo de duplicación más rápido. Espero que sea menos grave." https://t.co/CJIFcFgFu8 — Alejandro Macias (@doctormacias) December 21, 2021

El sarampión es una enfermedad que infecta hasta el 90 por ciento de las personas que hayan estado cerca de alguien enfermo y no tengan inmunidad, se contagia de manera directa por las secreciones de una persona enferma. Organismos internacionales de salud la avalan como la más contagiosa.

Señaló el doctor Macías que las vacunas siguen siendo la mejor medida de salud pública para proteger a las personas contra el covid-19.

Covid:

Ómicron, esperemos que sea leve, pero la esperanza no es un plan.

A prepararnos para lo peor, ojalá no ocurra.

Mantengamos cubrebocas, distancia, ventilación y vacunación.

Más pruebas, más detección temprana.

Alertas los hospitales y las terapias intensivas. — Alejandro Macias (@doctormacias) December 21, 2021

Variante ómicron

Señalan los CDC de Estados Unidos que aún se desconoce la facilidad con qué se propaga, lo grave de los casos o qué tan eficaz serán las vacunas y los medicamentos que hay disponibles para combatirla.

Es probable que se propague con mayor facilidad que el virus original del SARS-CoV-2, pero por ahora, aún no se tiene un registro sobre el nivel de duplicación en comparación con la variante Delta.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que todavía son necesarios más datos para saber si las infecciones por ómicron causan enfermedad más grave o más casos de muerte que las infecciones por cepas como Delta. Sobre todo en casos de reinfección o casos en personas vacunadas.

