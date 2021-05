"Hay PRI para rato en León, muchos creen que estamos muertos": Juan Pablo Marún

Juan Pablo Marún dice ser de la nueva generación del PRI, agradece la depuración del partido por los "chapulines" que se brincaron a Morena, y es el mismo que asegura que no le toca defender la "corrupción" atribuida a la exalcaldesa de León Bárbara Botello. Tiene 35 años y hoy aspira a ser presidente municipal de León.

Entrevistado por La Silla Rota, Marún dice que "hay PRI para rato en León", que el 6 de junio los ciudadanos pueden sorprenderse con el resultado, pero al mismo tiempo carga el efecto de un tercer lugar en las preferencias, con 10.68 puntos de acuerdo con la encuesta de Inmersa Marketing, del 18 de mayo. Esto tomando en cuenta que son 11 los candidatos a gobernar la ciudad.

¿Qué tiene por ofrecer y con qué cara defenderá a su partido? Graduado en la licenciatura de Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey, el candidato dice que la gente puede confiar en una nueva generación del partido, y que "no tenemos cola que nos pisen".

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

Juan Pablo ¿Cómo va la campaña, que hasta este momento ya está muy avanzada?

Bien, muy bien, 47 días ya de campaña, hemos podido recorrer varias de las colonias, comunidades, plazas de la ciudad, en las que hemos podido saludar a mucha gente, escuchar a la gente y platicarle nuestras soluciones de Gobierno.

Según lo que hemos visto en las encuestas todavía hay priistas en León

A pesar de lo que muchos creían, que el PRI estaba muerto, la realidad es que el PRI está participando y de manera muy digna (...) la constante es una nueva generación de políticos: gente joven, gente preparada profesionalmente que ya tuvo experiencia en el sector público, gente con las manos limpias, y que no tenemos cola que nos pisen, esas son la nueva generación de priistas que damos la cara por el partido.

En el debate, dijiste una frase que llamó la atención, dijiste que en la última administración del PRI (2012-2015) se crearon plazas de la ciudadanía y en la de Sheffield (2009-2012) gasolineras y casinos

Fíjate que nos ha tocado como priistas cargar con el estigma de que la administración del PRI fue corrupta. Yo no sé si fue corrupta o no, tampoco me tocará a mi defenderla, tendrá que ser quien la encabezó quien tendrá que defenderla, pero la realidad es que durante ese trienio pasaron grandes cosas en León. Se gestionaron la mayor cantidad recursos que en ningún otro trienio, y como prueba los bulevares, los puentes, las plazas de la ciudadanía, bulevares que tenían años sin terminar.

Hubo obra como nunca antes, mientras que en el Gobierno de Ricardo Sheffield efectivamente se llenó de gasolineras y casinos.

¿Qué te dice la gente en la calle, los priistas cuando vas a visitarlos?

Los priistas están animados, contentos, participativos... y la ciudadanía en general está muy enojada con el Partido Acción Nacional porque en estos seis años no ha podido con la inseguridad, se ha duplicado el número de homicidios dolosos, no supieron manejar la pandemia, no han logrado reactivar la economía, no han logrado mejorar el transporte público.

Y por otro lado, está muy enojada con Morena por lo que le está haciendo a nuestro país, en tan solo dos años están acabando prácticamente con el país, y no quieren que Morena venga a destruir la ciudad, por eso nuestro proyecto está creciendo.

¿Hay PRI para rato en León?

Hay PRI para rato, a pesar de lo que muchos creen, que estamos muertos, que estamos por desaparecer, se van a quedar con las ganas, hay PRI, hay PRI vivo y lo van a ver el próximo 6 de junio.

¿Podría ser PRI el tercer lugar, lo alcanzará?

Pues bueno, hoy todas las encuestas eso dicen, hay unas que nos ponen muy cerca del segundo lugar, Morena en este caso. Quedan todavía 12, 13 días de campaña, yo digo que vamos a cerrar muy bien, podemos dar la sorpresa de ser la segunda fuerza por México.

¿Hay temor en León hacia Morena?

Yo estoy asustado, la ciudadanía está asustada con la posibilidad de que Morena entre a León y haga lo mismo que le está haciendo al país, porque lo ha destruido, acabó con la economía, con los programas sociales, claro que la gente está asustada.

Pero yo también le diría a las y los leoneses que estén tranquilos, que le proyecto de Morena cada vez se debilita más y por eso te digo que no descartemos que el PRI vuelva a ser segunda fuerza.

¿Quién es Juan Pablo Marún, cuéntanos donde estudiaste? Estuviste en la ciudad de México, y también eres aficionado a los toros

Soy joven sencillo, tengo 35 años, orgullosamente panza verde. Estudié la licenciatura en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey, siempre me he dedicado a la consultoría en materia financiera. Con más de 15 años en carrera política, los últimos cargos fui delegado federal de Telecomunicaciones de México para el estado de Guanajuato, el sexenio pasado, durante cinco años, vengo de ser el presidente del Comité Municipal del PRI en León, ya fui candidato a diputado federal por el onceavo distrito en 2018.

Oye, en este momento en que hay mucho "chapulines" que cambian de partido, tú sigues en el PRI ¿Estás orgulloso del PRI?

Orgullosamente priista, nunca me cambiaría de partido porque creo que los partidos políticos y los políticos deberíamos identificarnos por ellos por su ideología, por sus principios sus valores y no únicamente por la posibilidad que tengan de aspirar al poder.



Siempre seguiré siendo priista (...) y para aquellos que te digo, son gente que tiene muy endebles sus principios, sus valores (...) hoy lo estamos viendo no solo en el PRI sino en todos los partidos, muchos de ellos están brincando a Morena, se está llevando lo peor de todos los partidos y para ser honesto yo creo que esa depuración en el PRI ya nos hacía mucha falta, ya era también sano que esa gente que nos hacía daño, que nos desprestigiara se fuera para que dejara florecer esta nueva generación.

¿Cuál es el plan de Juan Pablo Marún?

Por lo pronto trabajar fuertemente estas dos semanas que quedan de campaña, hacer una gran jornada electoral el 6 de junio, sacar un resultado digno para las y los priistas, que nos permita volver a gobernar León. ¿Que seguirá después? pues ya veremos los resultados del 6 de junio.