Hasta 3 millones de visitantes son esperados en la Feria de Verano: Patronato

León.- Con una incidencia baja de la pandemia en la ciudad y en el estado, autoridades del Patronato de la Feria y de Salud Municipal dieron a conocer que el viernes inicia la Feria de Verano León 2021 en la cual están preparados para recibir a 3 millones de personas del 2 al 25 de julio.

"Nuestra meta será de millón y medio para la Feria de Verano que sería un gran éxito para reactivar la economía, pero en caso de llegar a duplicar el número, las instalaciones que tenemos y los protocolos están diseñados para que a lo largo de la feria puedan venir hasta 3 millones de personas sin tener problemas".

Lo anterior comentó Juan Carlos Muñoz, presidente del Patronato de la Feria, quien destacó que en fines de semana están preparados para controlar hasta 300 mil ciudadanos que busquen ingresar a la Feria.

NO IGUALARÁ A LA DE ENERO

Informó que al ser un evento nuevo y que no tendrá los mismos atractivos de la Feria de enero, dudan que se pueda llenar a su máxima capacidad los sábados y domingos.

"Esta no es la Feria de Enero y no vamos a tener el mismo volumen de visitantes que se tiene en enero cuando tenemos dos fines de semana complicados, pero el resto de la feria de los 27 días tienen menos visitantes".

Aclaró que las autoridades estarán monitoreando los accesos para impedir que se llene el escenario, el cual contará con un 80% de espacios al aire libre, lo que reducirá el riesgo de que existan brotes por contagios de coronavirus.

"Hay dos fines de semana que llegan a saturar la feria, uno es el domingo del desfile y el problema es que las 100 mil personas que ven el desfile se trasladan a la Feria, es cuando tenemos problemas, pero este julio no tendremos desfile, no esperamos aforos y los 5 millones de personas que acuden a la feria en enero".

"Vemos de una manera muy complicada que caigamos entre 250 mil y 300 mil visitantes en un solo momento, es la capacidad que tiene el recinto, pero en caso de suceder, que lo vemos muy lejano, tendríamos que llegar a determinar la capacidad de gente que entraría al recinto", dijo el empresario.

Sobre las personas que no quieran usar el cubrebocas mencionó que no tendrán el acceso a la feria y en caso de no portarlo adentro no serán arrestados por la autoridad, pero sí expulsados.

"Vamos a ser amigables pero estrictos, no tajantes, sino estrictos, vamos a pedir el uso de cubrebocas de forma amigable, estamos capacitando brigadas para que de una forma simple y responsable les pidamos que lo usen, en caso de que lo pierdan, el Municipio hizo una inversión importante para que los brigadistas cuenten con un lote suficiente de cubrebocas para regalarlos, es un esfuerzo de la Secretaría de Salud".

SALUD MUNICIPAL LO AVALA

Por su parte, el director general de Salud Municipal en León, Juan Martín Álvarez Esquivel, comentó que gracias a que el 80 % de los aforos serán al aire libre, el riesgo es mínimo de algún posible contagio.

Además destacó que la Dirección Municipal de Salud contará con consultorio médico para atender a quienes se sientan mal dentro del recinto y serán atendidos de manera gratuita.

"Todos los eventos que se realizan en el evento son al aire libre a excepción del Polifórum, el riesgo al aire libre es mínimo, lo que nos ocuparía sería controlar los aforos a los espacios cerrados, estaremos contando con un espacio de salud, tendremos un equipo médico para brindar apoyo que se requiera a los visitantes que necesiten una atención médica o revisión".

Juan Carlos Muñoz comentó que el Municipio realizó una inversión en gel y cubrebocas, el monitoreo de personas se realizará con videovigilancia y conteos de ingreso de personas al Polifórum el cual costó 1.5 millones de pesos de renta al municipio, además se contará con rayos ultravioleta para limpiar el recinto, purificar el aire y eliminar el 99.9 % de bacterias y de coronavirus.

Concluyó que organizar una feria de Enero cuesta 90 millones de pesos y genera una derrama económica cercana a los 3 mil millones de pesos y la Feria de Verano costará más de 30 millones de pesos y la derrama económica que se espera es de mil millones de pesos.

IA/CV