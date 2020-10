¿Has visto a Oliver? Salió de trabajar y no volvió, hace una semana

León-. Oliver salió de trabajar este sábado 26 de septiembre, cerca de las 7 de la noche, dice su mamá. Desde ese momento no saben nada de él. Se cumplirá una semana de su búsqueda, ¿lo has visto?

Su nombre es Oliver Francisco Guerrero González, su familia lo busca desesperadamente. El último día que lo vieron vestía playera roja, pantalón de mezclilla, tenis negros, y una sudadera con gorro azul marina, cargaba una mochila roja con el logo de Ferrari.

Tiene 28 años, es un joven delgado, alto -mide 1.82- y de tez blanca. El sábado pasado, como otros fines de semana fue a su trabajo, laboraba como repartidor en una tortillería de la colonia San Felipe de Jesús, todo transcurría normal. Los sábados solía quedarse a dormir en casa de su mamá en la colonia Los Ángeles, pero esa noche nunca llegó.

Oliver tiene 28 años, vive en colonia La Noria, pero los sábados se quedaba en casa de su mamá en Los Ángeles por la cercanía a su trabajo (Foto: redes sociales)

La señora Leticia cuenta que al no saber nada de él, creyeron que habría llegado a trabajar el domingo "ese día le pagaban", comenta. El encargado del negocio avisó que Oliver no se presentó, no sabía de su paradero.

Ahí comenzó la búsqueda, ya hay una Alerta Amber por parte de las autoridades. Su familia y amigos comparten sus fotos en redes sociales, y se comunican con todos los contactos posibles. Mañana se cumple una semana de su desaparición.

Su madre, con la voz desesperada y una mirada inconsolable mantiene las esperanzas de encontrarlo, pide que cualquier información que sea de ayuda se reporte al 911.

Oliver es padre de dos pequeños, su rutina era la misma todos los sábados: ir a trabajar y dormir en casa de sus padres, pues su domicilio en la colonia La Noria le quedaba más lejos.

Su búsqueda se vuelve complicada porque no usaba celular, su mamá dice que ese día no cargó cartera o pertenencias de valor. Así que un asalto se aleja de las posibilidades. En redes sociales la foto de Oliver ha dado la vuelta. Su esposa lo espera, escribió en su perfil "Amor, vuelve a casa".