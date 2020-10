Hannover Messe: 70 conferencias en una experiencia virtual de 360°

La segunda edición de la Feria Hannover en América Latina, llamada Industrial Transformation MÉXICO arrancó formalmente este miércoles.

La Reunión Anual de Industriales (RAI) e Industrial Transformation México — ambos eventos que se llevan a cabo vía virtual del 28 al 30 de octubre— tendrán a más de 10,000 visitantes participando; 200 oradores, tanto nacionales como internacionales; más de 70 conferencias y más de 30 expositores en un entorno virtual de 360 grados.

Industrial Transformation México, la Hannover Messe de México y América Latina, tuvo su primera edición en 2019, en León.

Durante su intervención, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez declaró que: "vamos a consolidar a Guanajuato como el epicentro de la cuarta revolución industrial. Pero, además, vamos a consolidar los pilares de la nueva cultura de la innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico. ITM 2020 es un motor que nos hace avanzar más rápido para llegar más lejos. Porque Guanajuato no detiene. El formato virtual es una oportunidad para demostrar que con talento, innovación, creatividad y tecnología, podemos superar cualquier obstáculo".

Por su parte, el alcalde de León, Héctor López Santillana subrayó que: "Nadie puede resolver problemas del futuro con ideas del pasado. Éste es el momento justo para acelerar la transformación industrial en León."

El Director General de Hannover Fairs México mencionó que: "Durante más de 70 años, Hannover Messe ha sido el lugar de encuentro de los pioneros de la industria. Por ello, hoy Industrial Transformation México no solo se presenta como la feria líder de la Industria 4.0 en América Latina, sino que también nos sumamos al grupo de pioneros, en especial en el sector de ferias y exposiciones, a través de nuestra plataforma virtual con tecnología de 360°."

Por su parte, Alejandro Preinfalk, de Siemens, informó que: "Seguiremos apostando por impulsar la educación con conceptos como Formación Dual y capacitación de software para formar a los profesionales del futuro quesean capaces de enfrentar los retos tecnológicos que la industria requiere. Además, continuaremos incidiendo en la generación de empleo y fortaleceremos las inversiones en investigación y desarrollo para hacer de México una nación innovadora. Es un honor ser parte de la grandiosa historia de este país, como desde hace 126 años continuaremos apoyando a México para desarrollar su enorme potencial. Juntos con socios como el estado de Guanajuato, ITM y la CONCAMIN, Siemens puede apoyar a México en su camino hacia la era digital, beneficiando así a la industria y a la sociedad mexicana. Acompáñenos en nuestras conferencias y ruedas de prensa para compartir con ustedes todo lo que Siemens puede hacer por la industria mexicana del hoy y del mañana".

Enrique González Haas, de Schneider Electric México, mencionó que: "No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Es sorprendente que finalmente estemos arrancando ITM 2020 y la RAI, en un formato completamente digital. En Schneider Electric nos sentimos muy orgullosos de que sean el marco de nuestra celebración del 75 aniversario de presencia en México. Estamos ansiosos por compartir la huella que tenemos en el país y anunciar nuestro crecimiento esperado para 2020".





KD