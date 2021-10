Haggard celebran treinta años, leoneses les cantan las mañanitas

La banda de Metal neoclásico, Haggard celebró en León tres décadas de trayectoria. Un escenario poco convencional para la agrupación, se vivió una noche mágica e inolvidable para los asistentes.

Más de dos mil fanáticos de León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Irapuato, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Silao se dieron cita este sábado para formar parte de la gira del treinta aniversario de Haggard.

Todo estaba perfectamente adecuado para recibir a los alemanes. El ruedo de la Hacienda Charra fue transformado en el escenario en el que el vocalista Asis Nasseri e integrantes de la banda darían el mejor concierto que, de acuerdo con los asistentes, se ha dado en el lugar.

Haggard tenía cinco años sin presentarse en México

El vocalista de la agrupación no perdía la oportunidad de agradecer a los asistentes por su apoyo a lo largo de su carrera.

Cada momento del show se vivía con intensa energía. Más de dos mil voces se unieron para cantar en compañía de Haggard 'The final victory'. "The final victory has crushed the autumn silence” coreaban los presentes.

Haggard expresó su amor por México y la mexicana Luly Garza deleitó al público con su interpretación de 'Hijo de la luna', tema que grabaron en el álbum Tales of Ithiria en el 2008.

La unión entre la banda y los fanáticos se hizo presente, cuando, con motivo de la celebración del aniversario de Haggard, entonaron juntos las mañanitas.

La noche transcurría y con ella, los éxitos que han sido parte de la historia de Haggard, 'Per Aspera ad Astra', 'Upon fallen autumn leaves', 'Of a might divine', 'The observer', 'Eppur si mouve', 'In a fullmoon procession' hacían recordar por qué la banda ha llegado hasta aquí.

Mientras concluía el show, Claudio Quarta consentía a su público lanzando varias plumillas.

El encuentro entre Haggard y el público llegó a su fin y el tema más esperado de la noche erizó la piel de los metaleros. 'Awaking the centuries' y una promesa de regresar a la ciudad dejaría a los espectadores fascinados.