Hace 2 años lincharon en Puebla a abogada de León; también la creían roba niños

Guanajuato.- Como hace dos años le pasara a la maestra Edmunda Adela Martínez Velázquez quien fue linchada en una comunidad de Puebla, cuando viajaba a visitar a sus hijos a León, Guanajuato, de la misma manera y también en una comunidad del estado de Puebla, murió linchado y calcinado Daniel Picazo, un abogado que le gustaba viajar y solamente había ido al municipio de Huachinango para conocerlo.

Daniel, de 31 años, había llegado el pasado viernes 10 de junio a la comunidad de Papatlazolco, del municipio de Huauchinango y ahí poco después de las 11:00 de la noche entre pobladores del lugar se corrió el rumor del supuesto intento de robo de un menor por lo que varias personas retuvieron a Daniel y lo golpearon, posteriormente lo rociaron con gasolina y lo quemaron vivo, lo habían señalado falsamente como robachicos.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y estatal, además de paramédicos de la Cruz Roja quienes no pudieron hacer nada por auxiliar a Daniel pues los pobladores no los dejaron pasar y cuando consiguieron pasar a la cancha del lugar, Daniel ya no contaba con signos vitales.

Personas del poblado dijeron que había el temor en la comunidad luego de que circulara en Whatsapp un audio en el alertaba a las familias de cuidar a sus hijos, pues había personas desconocidas que querían llevarse a los niños.

Edmunda viajaba a León, la lincharon por "robarse" un niño

La noche del domingo 25 de octubre de 2020 la maestra Edmunda Adela Martínez Velázquez fue linchada en una pequeña comunidad del estado de Puebla viajaba a visitar a sus hijos a León, Guanajuato, así lo informó su pareja sentimental. Ella se detuvo en el poblado de Emilio Portes Gil, perteneciente al municipio de San Nicolás Buenos Aires, a descansar en donde horas después una turba enardecida la acusó de intentar secuestrar a un menor.

Edmunda trabajaba en Orizaba, Veracruz, era abogada y una muchedumbre enfurecida una comunidad de San Nicolás Buenos Aires, en Puebla, la mató a golpes.

Se había extraviado

Antes de ser linchada en Puebla, Edmunda se extravió con su acompañante Arturo, quien le había solicitado un "ride", los dos viajaban a León y se dieron cuenta que no sabían en dónde estaban se detuvieron en el poblado de Emilio Portes Gil, en el municipio San Nicolás Buenos Aires, ahí alguien les preguntó que si eran foráneos, al decirles que sí, un habitante gritó que ellos eran quienes intentaron robarse a un niño.

De acuerdo con medios locales, Edmunda y Arturo se detuvieron en una tienda de la comunidad Emilio Portes Gil cuando los habitantes los señalaron de intentar robarse a un niño. El caos comenzó.

La gente amarró a Edmunda y a Arturo a un poste de concreto, asegurando tal acusación y los comenzaron a golpear fuertemente. En un video compartido en redes sociales se ve que ella estaba semidesnuda, mientras la jalonean y ella grita del dolor, a su acompañante le acercan fuego a la cara, pero él ya estaba inconsciente.

Solamente se escuchan los gritos de Edmunda intentando parar las agresiones, un hombre grita:

"no los vamos a quemar, los vamos a descuartizar".

Arturo murió en el lugar luego de que la gente lo desamarrara y continuara golpeándolo en el piso, en ese momento llegaron las autoridades para impedir que hicieran los mismo con Edmunda, quien fue trasladada a un hospital, pero ahí falleció por traumatismo craneoencefálico.

Unos 40 minutos antes del linchamiento las víctimas fueron detenidas por policías municipales en Tlachichuca, Puebla, un lugar cercano a donde fueron linchados. Ahí los interrogaron y detectaron que no tenían que ver con el supuesto secuestro de un niño, los liberaron, según reporta la Revista Almanaque.

Fue así que en redes sociales corrió el mensaje en donde avisaban a los habitantes que "los dejaron libres", alertando así a cualquiera que los encontrara. Influidos por una falsa noticia los pobladores cometieron este doble crimen.

