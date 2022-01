Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador le pidió que no aflojen el paso en la reducción de los homicidios dolosos.

Negó que se haya hablado de manera formal con el presidente López Obrador sobre la inseguridad de los municipios y destacó que fue una breve charla la que tuvo con el mandatario federal al respecto, quien le pidió mantener las cifras a la baja en homicidios.

"Tal cual lo dije, en la reunión no se habló de seguridad, al final yo me acerqué y le platiqué que se va caminando, él me dijo que ha visto que van bajando los homicidios y me pidió que no aflojemos".

En el tema de la sobrepoblación en las cárceles, el mandatario estatal aceptó que existe desde hace dos años que se inició con la captura masiva de delincuentes, por lo cual el Estado sigue valorando construir una prisión estatal, sin embargo, aclaró que no se tocó este tema con el Presidente de México.

"Si hay sobrepoblación, hemos sido eficientes y en los tres años que llevamos hemos metido al doble de delincuentes que todo el sexenio anterior, eso se nos convirtió en un problema, ya hemos sacado a varios presos que nos apoyó la Federación en llevarlos a otras cárceles, pero, aun así, tenemos muchos presos, seguimos valorando construir una nueva prisión".

Sobre la llegada de mil 500 soldados la mañana de este miércoles, declaró que son parte del operativo de reforzamiento de la seguridad y añadió que hasta el momento no tienen reportes de alcaldes amenazados.

"Llegan mil 500 elementos del Ejército y se suman a los 3 mil que había en diciembre, y se les agradece, no se trata de aflojar o que se los lleven a otros estados, la verdad es que nos han seguido apoyando".

Asimismo, aceptó que no hay reportes de amenazas contra alcaldes de Guanajuato y aclaró que los ediles son cuidados por sus propias corporaciones de Policía.

"No tenemos reportes de amenazas contra alcaldes, pero sé que anteriormente son amenazados, ahora ya cada quien tiene su Policía Municipal, y algunos los escoltamos todavía con las Fuerzas de Seguridad, pero es un convenio que tenemos con algunos alcaldes, Álvar Cabeza de Vaca es quien puede dar la información", concluyó Rodríguez Vallejo.

JP