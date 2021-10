'Guerreros del Oasis': un anexo sin agua ni drenaje en el centro de León

El anexo 'Guerreros del Oasis' es un centro de rehabilitación para hombres ubicado en la calle Obreros número 112 de la Colonia Obrera, en el centro de León. Antes de fungir como anexo el edificio fue una finca abandonada por más de 50 años. En este 2019, una familia vecina de la colonia se apropio del lugar y lo convirtieron en un centro de ayuda para los adictos del barrio.

El centro, pese a encontrarse en pésimas condiciones, ha llegado a albergar a más de 20 internos. Pero su estado no ofrece condiciones dignas para las personas internada.

Los internos participan en un acto en el interior del anexo 'Guerreros del Oasis'.

La finca tiene dos pisos y está en una esquina de la calle Obreros. Es un terreno grande que por muchos años fue utilizado como basurero y refugio de vagabundos.

Imagen del edificio que alberga el centro de rehabilitación 'Guerreros del Oasis'.

Antes de ser restaurada, a simple vista se veían lo muros desmoronándose. No tenía todas las puertas y ventanas; y las que tenía, estaban deterioradas y dobladas pues los indigentes y drogadictos siempre buscaban acceder.

El hasta hace poco refugio para adictos se ha convertido ahora en un centro de rehabilitación, pero en condiciones precarias. La familia que se apoderó del lugar instaló una manguera de más de 30 metros de longitud, qué va desde la casa familiar, ubicada casi a la mitad de la calle Azucena y entra por un orificio del muro del anexo en la misma calle, para abastecerlos del vital líquido. Por lo que carecen de drenaje.

El agua llega al edificio a través de una manguera que viene de la casa de la familia que dirige el centro.

Respecto a la luz, la toman por medio de un diablito. Pues al no tener los documentos necesarios, no han podido dar de alta los servicios básicos para habitar el recinto. Según los vecinos, las fiestas en el Centro de Rehabilitación son muy frecuentes los fines de semana. Lo que ha provocado disgusto de los colonos, pues aseguran que más que ser un lugar para la recuperación, parece un 'bar y punto de reunión de drogadictos'

Los operarios aseguran cuentan con los permisos necesarios para su funcionamiento, sin embargo no los mostraron.

La mayoría de las ventanas están tapiadas con ladrillos.

El lugar aún tiene el peculiar aroma de un recinto que fue abandonado por años. Los muros viejos albergan las manchas de humedad y hongos por el deterioro. En Google Maps aún se ve el sitio abandonado, sin embargo ya se aprecia un portón con una camioneta al interior. Justo a inicio de año los ahora operarios del centro de rehabilitación iniciaron con las obras de restauración.

No sé sabe si los encargados del lugar cuentan con la capacidad y entrenamiento necesario para fungir como rehabilitadores. Lo que es un hecho, es que actualmente hay varios internos y las autoridades correspondientes no han revisado el lugar.

¿Cómo habrán conseguido el permiso para laborar?

Según cuentan vecinos de la colonia, la finca estaba intestada, lo que quiere decir que los dueños al fallecer no dejaron listo su testamento y por ello la casa quedó en complemento abandono. También se murmuraba que no tenían más familia y por ello no había sido reclamada.

La construcción había sido una 'piquita de zapatos', que un día se incendió y fue cuando los dueños la abandonaron hace más de 50 años.

Durante todo ese tiempo nadie habitó oficialmente el recinto. El lugar era utilizado como refugio para vagabundos. En algunas ocasiones hasta tiraban perros muertos, lo que generaba olor a putrefacción, haciendo creer a los vecinos que podría haber un cadáver al interior, nunca fue el caso.

Hasta este año, tras ser instalado el centro de rehabilitación aparecieron los supuestos dueños reclamando el lugar, según cuentan los vecinos.

No sé sabe la situación legal actual del sitio.