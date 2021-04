Guarderías en las fábricas: una de las propuestas de Alejandra Gutiérrez

León, Gto.- La candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, declaró que impulsará la creación de guarderías en el interior de las fábricas y centros de trabajo.

Es fundamental que a nivel federal se les exija que regresen los apoyos a las estancias infantiles, porque muchos establecimientos dejaron de existir porque no pudieron mantenerse porque su costo de operación ya es mayor a lo que pueden pagar los usuarios, eran locales subsidiados y la población no puede pagar el costo actual.

Adelantó que en su administración seguirá buscando esquemas de ayuda a las estancias infantiles y a las madres de familia con el presupuesto que tenga el municipio, "se revisan alternativas para dejar solas a las mujeres, estaremos viendo como podemos multiplicar con una sociedad público-privada para poder apoyar a las madres trabajadoras que no tienen donde dejar a sus niños".

Durante su visita a la Asociación de Mujeres Empresarias, añadió que también ayudará a las mujeres para que encuentren espacios para capacitarse en algún oficio y encuentren empleo, asimismo ayudará con becas a sus hijos.

Necesitamos trabajar de manera transversal con todas las áreas en favor de las mujeres, todas le abonan a su seguridad, a sus fuentes de trabajo, las estancias infantiles las piden en todas las colonias las mujeres porque ya no tienen donde dejar a sus hijos, este programa era federal y muy exitoso, se dejó de dar hace un par de años.

"Hoy vemos la afectación que tienen las mujeres porque vemos que no tienen donde dejar a sus niños, están solas y también hay hombres solos que salen a trabajar para mantenerlos, hoy no saben si salir a trabajar, quedarse a cuidarlos y no saben con quién dejarlos".

Recordó que el municipio de León a través del DIF Municipal actualmente cuenta con un modelo de apoyo a las mujeres trabajadoras que ha sido muy exitoso y el cual buscará replicarlo en las empresas en favor de sus trabajadoras.

Ese programa se tiene que multiplicar, ha sido muy exitoso, la pandemia lo suspendió, el programa ofrece guardería por la mañana, ayudan a los niños a hacer sus tareas, les dan alimentos de calidad, y en la tarde llega la mamá y se los lleva a la escuela vespertina y quienes están en turno matutino son recibidos al salir de clases y se les ayuda con sus tareas, hacen actividades y comen en el lugar.

"Buscaré alianzas con el sector empresarial para multiplicarlo, necesitamos más lugares donde cuidar a los niños, obviamente seguiremos las reglas que son federales para que cumplan con todos los lineamientos, en instalaciones seguras y que el niño esté en buenas manos, es un tema importante a seguir, tener manos seguras para los niños de las madres leonesas", concluyó.





SP