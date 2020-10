Guanajuato sale a la batalla y compra medicamento de niños con cáncer

Celaya-. "El cáncer no espera", así dicen las cartulinas que sostienen niños enfermos de cáncer y sus padres de familia, quienes se manifestaron la mañana de este martes en el Hospital General de Celaya. Su petición, que el Gobierno Federal surta medicamentos y quimioterapias.

Entre 12 y 15 padres de familia protestaron afuera del hospital. "Hola soy Alejandro, tengo leucemia linfoblástica aguda... necesito quimios, sin quimios yo no puedo seguir pido por favor Andrés Manuel López O. el cáncer no espera", este es el sensible escrito de uno de los niños enfermos.

"No hay quimioterapias en el Hospital General de Celaya. AMLO apoyanos ", se lee en otra de las pancartas.

Los padres de familia piden ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador. La inconsistencia de medicamentos en lo que va del año los llevó a la manifestación.

Las familias tuvieron que viajar desde Xichú, Cortazar y Comonfort, algunos de los municipios de los que provienen. De acuerdo con el Periódico Correo, Diana Itzel de 12 años viajó con su mamá desde Xichú, la señora María Aurora Jiménez se traslada con su pequeña una vez a la semana para recibir quimioterapia.

"GARANTIZAMOS MEDICAMENTOS PARA NUESTROS NIÑOS CON CÁNCER"

Así lo dijo el secretario de Salud de Guanajuato Daniel Díaz Martínez. En una publicación de Twitter aseguró que el Estado garantizará medicamentos para los niños enfermos de cáncer. Mencionó que esto se realizará con la compra que hizo el gobernador Diego Sinhue "ante la falta de surtimiento federal".

El objetivo de las familias era tener un encuentro con la Secretaría de Salud de Guanajuato para atender su petición, así fue. Estos son algunos de los medicamentos que serán adquiridos con la compra esta semana, según la SSG.

-Daunorubicina

-Fluorouracilo

-Oxaliplatino

-Dacarbazina

-Mitomicina

-Etopósido

-Idarubicina

-Oxaliplatino

-Ciclofosfamida

-Epirubicina

Garantizamos medicamentos para nuestros niños con cáncer del Hospital Celaya / León, ante la falta de surtimiento federal, gracias al Gobernador @diegosinhue por la compra anunciada, esta mañana en #SSG se sostuvo un encuentro con familiares de pacientes @Alan_Sahir @comsocgto pic.twitter.com/ebeEFiWzcw — Dr. Daniel Díaz (@DrDanielDiazGto) October 13, 2020

En un comunicado, el gobernador Diego Sinhue asegura que será esta semana cuando los medicamentos lleguen.

"He instruido al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, asegurar el abasto de dichos medicamentos durante esta semana, con el fin de garantizar el tratamiento de los niños y niñas que son atendidos en Guanajuato, para que tengan asegurado el suministro suficiente que evite interrumpir sus tratamientos, dando seguridad y certidumbre a sus familias".

De acuerdo con el secretario de Salud, en Guanajuato hay mil 741 casos de niños con cáncer menores de 18 años, registrados en el periodo de 2015 al 2019. De estos, 819 son leucemias y 992 tumores sólidos. Las unidades en las que se atienden los menores son el Hospital General de Celaya y el Hospital General de León.