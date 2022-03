Guanajuato recibe la mitad que Veracruz del Insabi y tiene abasto de medicinas

Guanajuato.- El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz, declaró que Veracruz recibe el doble de recurso que Guanajuato por concepto del Instituto de Salud para el Bienestar y a pesar de contar con menos recursos, la población no sufre desabasto y tiene asegurados los medicamentos y la atención médica.

Lamentó que el modelo para calcular la recepción del recurso federal ahora se realiza de manera discrecional por parte del Gobierno Federal y no por el número de habitantes que se atienden, y agregó que Guanajuato no recibe tampoco el apoyo económico por los pacientes que son enviados del IMSS y del ISSSTE y que son atendidos en el sistema estatal de Salud.

"El apoyo se debe de calcular por el número de personas a atender, en Guanajuato tenemos 6.2 millones de habitantes, de los cuales 3.7 los atendemos en el Sistema Estatal de Salud, el resto en el IMSS, ISSSTE y Sedena, además de que nosotros tenemos presencia en los 46 municipios, y atendemos a los derechohabientes de otras instituciones por este intercambio de servicios, donde después el IMSS e ISSSTE tendrían que pagarnos la atención, pero de hecho por ser guanajuatenses no son excluidos", declaró el médico irapuatense.

Aclaró que el estado de Guanajuato recibe 4 mil millones de pesos por parte de la Federación, mientras que Veracruz recibe el doble.

"Con el Seguro Popular era per cápita, por poner un ejemplo, Veracruz recibe el doble de recursos por parte del Insabi comparado con Guanajuato, y sin embargo, pues nosotros aseguramos los medicamentos, la atención, el equipamiento, el mantenimiento de las unidades, no hay reglas de operación definidas por parte del Insabi, pero de momento pareciera que se hace discrecional, pero debo de reconocer que lo que está etiquetado para Guanajuato llega puntualmente que son más de 4 mil millones de pesos".

Enfatizó que no se entregará el sistema de salud de Guanajuato para que sea parte del Instituto de Salud del Bienestar, mejor conocido como el Insabi, y destacó que en la reunión con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, se permitió a Guanajuato seguir administrando su sistema de Salud.

"No, no nos vamos a sumar, hace un par de semanas el gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tuvo una reunión con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, y se le ratificó al Gobernador que podremos seguir administrando el sistema estatal de salud, nos hemos esforzado para entregar buenas cuentas a los ciudadanos y a la Federación, tenemos tres años de ser el instituto de Salud más transparente del país, tuvimos una buena capacidad de respuesta en la pandemia, un abasto de medicamentos por encima de la media nacional al no habernos unido al Insabi y a la compra consolidada".

"Debo de reconocer que tenemos una buena relación con el Gobierno Federal y eso hace que nos llegue el recurso federal, nosotros de la misma manera rendimos cuentas, no tenemos sub ejercicios, esto hace que otros estados volteen a ver cómo lo hacemos", concluyó.

