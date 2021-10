Guanajuato rebasa las mil defunciones por covid-19

Este lunes la Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer el estatus de casos de covid-19 en la entidad. 17 fallecimientos y 443 nuevos contagios destacan en la reciente actualización.

En días pasados La Silla Rota compartió a sus lectores las principales causas de complicaciones en los pacientes con covid; hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo y asma son las enfermedades que en conjunto con el virus agravan de manera considerable la salud de los guanajuatenses.

Guanajuato sigue en semáforo rojo, los contagios van cada día en crecimiento. Al día de hoy ya suman 17 mil 015 contagios en la entidad.

Los municipios con mayor cantidad de contagios:

León

Considerado como el epicentro de los contagios reporta 6 mil 899 casos confirmados acumulados, de los cuales 6 mil 861 han sido por transmisión comunitaria, 3 mil 586 se han recuperado, 385 han fallecido 804 se mantienen en investigación.

#PasaLaVoz?? El estatus actual del color del Semáforo Estatal para la Reactivación en León y en #GTO continuará en ROJO esta semana, que comprende el periodo del 20 al 26 de julio de 2020.



— Salud Municipal León (@LeonSaludable) July 20, 2020

Irapuato

La ciudad fresera registra 1 mil 849 casos confirmados, de los cuales 1 mil 839 han sido por transmisión comunitaria, 867 se han recuperado, 92 han fallecido y 158 se mantienen en investigación.

— Ricardo Ortiz Gtz. (@Ortiz_Irapuato) March 25, 2020

Celaya

Este municipio registra 1 mil 320 casos confirmados de covid19, 1 mil 310 han sido por transmisión comunitaria, 673 se han recuperado, 114 han fallecido y 90 se mantienen en investigación.

Las recomendaciones por parte de las autoridades municipales y estatales persisten. Si usted no tiene motivos para salir de casa, no lo haga, quédese en casa y siga las medidas de prevención de contagio; lávese las manos constantemente, use cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, mantenga el distanciamiento social, evite abrazar y besar a las personas, así como saludarles de mano, limpie frecuentemente las superficies y objetos que se encuentren en contacto con dos o más personas.

Resumen de covid19 en Guanajuato

- 17,015 casos confirmados

- 1,725 casos en investigación

- 25,769 casos descartados

- 8,677 recuperados

- 16,859 contagios comunitarios

-1,007 defunciones

