Guanajuato prepara un plan de emergencia económica: Diego Sinhue

La economía de las familias es una de las preocupaciones más latentes con la llegada del coronavirus. La pandemia ha provocado que algunas empresas, entre ellas armadoras instaladas en Guanajuato cierren temporalmente.

La Honda en Celaya paró sus actividades del 23 al 31 de marzo

El gobernador Diego Sinhue dio una señal de esperanza a este al sector productivo. En el vídeo que compartió en sus redes platicó que contempla un plan de emergencia económica para Guanajuato.

"Se requerirán acciones específicas que mitiguen el impacto económico y que apoyen a los sectores productivos. En los siguientes días estaremos anunciando un paquete de medidas en favor de los guanajuatenses", expresó Diego Sinhue.

En #GTO la prioridad es cuidar de la salud de los guanajuatenses por eso informamos que seguimos en la Fase Uno y NO hay dispersión comunitaria del #COVID19.

Hasta el momento hay 7 casos confirmados, todos importados, 109 descartados y 57 en investigación.#UnidosSomosGrandeza pic.twitter.com/MHfPxfPK23 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) March 23, 2020

En los últimos minutos de este informe el gobernador dijo que ofrecería un plan económico para Guanajuato

Te puede interesar General Motors suspende producción en Silao por riesgo a coronavirus

Aunque no detalló las acciones que se realizarán, aseguró que podrían mejorar la economía en el estado.

Aclaró que el gobierno será sensible y protegerá a los sectores más necesitados. Aquí caben los vendedores ambulantes, y los comerciantes que no pueden parar. La gente que vive al día, y tiene que salir a trabajar diario, a pesar de la contingencia sanitaria del Covid-19. Para ellos "quedarse en casa" no es una alternativa.

La señora Claudia vende nieves en la colonia Los Ángeles 2, platicó que sus necesidades no le permiten "quedarse en casa"

Te puede interesar Volkswagen Silao también cerrará, del 30 de marzo al 12 de abril

La Silla Rota publicó la noticia sobre 250 empleados que fueron despedidos de un día a otro, por la crisis de esta pandemia. Los trabajadores de la empresa leonesa Kantek no tuvieron otra opción más que hacer fila en las oficinas de Conciliación y Arbitraje, para aclarar su situación y buscar justicia.

Las armadoras instaladas en Guanajuato también sufrieron los estragos económicos. Algunas han decidido parar su producción temporalmente y mandar a los empleados a sus casas. Como el caso de Toyota en Apaseo el Grande, Honda en Celaya, Volkswagen y General Motors (GM) en Silao. La mayoría de estas plantas iniciaron su cierre desde hoy, hasta el 13 de abril. Pero en el caso de GM informaron que abrirían sería hasta nuevo aviso.

Foto de algunos trabajadores de Kantek, la empresa de León que quebró y despidió a 250 empleados porque "los socios mayoritarios no querían arriesgar su capital" ante la crisis de la pandemia

Te puede interesar Más de 200 desempleados: empresa leonesa en quiebra por coronavirus

Los trabajadores han confesado que la guerra comercial y el aumento del dólar son los principales motivos para disminuir la producción en las empresas. Y en el caso de las armadoras instaladas en Guanajuato la falta de materiales que normalmente se importan de otros países ha provocado el paro de sus operaciones.

Habrá que estar atentos para saber cuál es el plan económico que podría mejorar la situación de las empresas en Guanajuato.

IO