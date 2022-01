Guanajuato está lejos de regresar a semáforo verde: Doctor Alejandro Macías

"El escenario en Guanajuato no es tan diferente del resto de la República, es evidente que nos encontramos en la fase de ascenso, que se mantendrá yo creo mientras no veamos que hay un declive en el número de casos y el porcentaje de las pruebas que están saliendo positivas. Yo no veo mal que se pase a un semáforo que no sea verde", dijo.