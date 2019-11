Guanajuato: escenario de más de 30 películas

El estado de Guanajuato ocupa el séptimo lugar de México en donde se realizan la mayor cantidad de producciones cinematográficas con impacto a nivel mundial. Y se ha convertido en un paraíso para los cineastas, nacionales e internacionales, quienes a lo largo de los años se han inspirado en este magnífico estado para desarrollar su visión.

Aquí te decimos cuáles son esas películas:

1. El santo contra Las Momias de Guanajuato (1970)

En el famoso museo donde están las momias de Guanajuato, se encuentra Satán, el fantasma de un luchador del pasado que fuera vencido por un ancestro del Santo. Un siglo después llega el momento de vengarse, a través de estas momias que cobran vida y siembran el terror en la ciudad.

2. Once Upon a Time in Mexico (2003)

También conocida como El Mexicano, fue filmada en San Miguel de Allende, San Felipe Torres Mochas y la ciudad de Guanajuato. Donde un temible narcotraficante secuestra al presidente de México e impone como condición para liberarlo enfrentarse al Mariachi para ajustar viejas cuentas.

3. El Estudiante (2009)

Chano es un hombre de 70 años de edad que acaba de inscribirse en la universidad para estudiar Literatura. Entra así en contacto con el mundo de los jóvenes, cuyos hábitos y aficiones son muy diferentes a los suyos. A pesar de ello, gracias a su actitud abierta e incluso quijotesca, logra salvar el abismo generacional y hace nuevos amigos, a los que guía y ayuda a superar problemas. De la misma manera, cuando Chano sufra un duro golpe en su vida, sus jóvenes amigos le ayudarán a afrontar.

4. Hidden Moon (2012)

Una mujer a la que nadie conoce irrumpe en el funeral de un poderoso hombre estadounidense para expresar cuánto lamenta su muerte. Intrigado, el hijo del difunto sigue a la misteriosa y hermosa mujer hasta México.

5. Heli (2013)

El trabajador de una fábrica se esfuerza por proteger a su familia de una corrupta fuerza policíaca cuando su joven hermana inadvertidamente lo lleva a una guerra del narcotráfico.

6. Cuando las cosas suceden (2007)

Un afamado director de orquesta se convierte en el centro de una peligrosa aventura para salvar la vida de su hija.

7. Eisenstein en Guanajuato (2015)

México, 1931. Tras el éxito mundial de su película 'El acorazado Potemkin', el director soviético Sergei Eisenstein viaja a la ciudad de Guanajuato, en México, para rodar una nueva película. Rechazado por la implacable industria de Hollywood, Eisenstein se deja seducir por el encanto y la frescura de su nuevo destino.

8. Hidalgo: la historia jamás contada (2010)

Desde su prisión, Miguel Hidalgo recuerda momentos de su vida, en particular su tiempo como cura en el pequeño pueblo de San Felipe Torres Mochas.

9. Él (1953)

Francisco Galván es un joven soltero, religioso, de buena posición social y virgen. Un Jueves Santo, en la iglesia, durante la ceremonia del lavatorio de los pies, su mirada divaga por los peregrinos hasta que bruscamente se detiene en los pies de Gloria. A partir de ese momento la buscará y enamorará, a pesar de que ella resulta ser novia de su amigo, el ingeniero Raúl. El amor que parece nacido de la locura no parará nunca, y los celos patológicos de Francisco condicionarán todo su comportamiento posterior.

10. El Secreto (2010)

La vida de una mujer cambia totalmente tras el asesinato de su madre y al llegar a vivir con una tía se da cuenta que guarda un secreto que ha permanecido oculto y resguardado por siglos.

11. El Fantástico Mundo de Juan Orol (2012)

Juan Orol tiene una vida llena de aventuras hasta que ingresa a la industria del cine para convertirse en un reconocido director.

12. Lanza tus penas al viento (1966)

Rodolfo llega a la capital con el sueño de estudiar pintura en San Carlos. Allí se hace amigo de unos chicos bohemios; a través de ellos conocerá a Laura, el amor de su vida, pero no todo es color rosa pues ella está por morir, ya que tiene cáncer.

13. Estas ruinas que ves (1979)

El profesor de literatura, Paco, que ha vivido en la capital durante largo tiempo, regresa a su estado natal (Cuévano) a impartir clases en una universidad. En ese lapso conoce a una joven llamada Gloria, la cual es hija de una de las familias más ricas del lugar. Uno de sus compañeros le comenta que aquella joven padece de una enfermedad en el corazón y que si contrae matrimonio con ella le puede causar, incluso la muerte.

14. Capulina contra las momias (1973)

El taxista Capulina busca la manera de ganar más trabajando menos. Por torpe, hace que un pasajero pierda su tren, en compensación, Capulina le ofrece llevarlo a Guanajuato. El pasajero es el sobrino que busca en las momias el secreto de la vida. Capulina sueña ser perseguido por las momias, pero al despertar conoce a una joven que tuvo el mismo sueño. Juntos descubren que el secreto de la vida es el amor.

15. El miedo no anda en burro (1976)

María trabajaba para doña Clarita, una mujer adinerada, quien tenía una casa muy grande y lujosa en la ciudad de México y una gran fortuna, pero unos parientes que solo esperaban su muerte para heredar toda su fortuna; al morir Clarita, todo su dinero se lo heredó a su perra Mimí, y como la difunta quería tanto a María, ésta iba a administrar todo el dinero dejado a Mimí. Las predicciones del abogado de doña Clara fueron ciertas: Que al ser María quien administrara la fortuna, iba ella a tener problemas con los familiares.

16. Viva María (1965)

En 1910, dos mujeres (ambas llamadas María) descubren accidentalmente el "striptease" y obtienen un éxito tan rotundo que su público, plenamente entregado, también se desnuda durante el espectáculo. Una de ellas, se enamora de un guapo revolucionario y, sin proponérselo se ve implicada en una revuelta campesina.

17. Los jinetes de la bruja (1966)

Un ranchero es señalado culpable por el asesinato de un titiritero; la familia recurre a una bruja en busca de ayuda, quien engatusa a tres caballeros jugadores para descifrar el misterio, mientras que las fuerzas oscuras, los títeres de fantasmas, un jinete vestido de negro misterioso en una máscara de la muerte, manejan los aspectos más paranormales de la venganza del titiritero.

18. Paula (1968)

Trata sobre un arquitecto famoso (Salazar), casado con Lucy Gallardo, que en Guanajuato conoce a una jovencita estudiante llamada Paula (Julissa), que es novia del también estudiante José Alonso. Julissa se enamora de Abel, quien la convierte en su amante, advirtiéndole que no piensa divorciarse de su esposa. Ella se va a vivir con él a la ciudad de México y se la lleva a las playas de Acapulco. La pasan muy bien por algún tiempo, hasta que ella cae en la cuneta de que para él no es más que un romance pasajero y se regresa a su tierra.

19. La ira de Dios (1972)

Durante los años 1500, un loco conquistador español busca las siete legendarias ciudades de oro en la selva amazónica.

Una película de género occidental poco convencional estrenada en 1972 y filmada en México. Protagonizada por Robert Mitchum , Frank Langella , Rita Hayworth (su papel final en la película) y Victor Buono y fue dirigida por Ralph Nelson . Se basa en la novela de Jack Higgins que escribe como James Graham.

20. El santo oficio (1973)

En el siglo XVI se desata una epidemia y se culpa de ella a los proscritos judíos. Fray Gaspar, primogénito de la familia Carvajal, descubre judaizantes entre sus parientes y los denuncia. Los Carvajal son llevados a la Inquisición. La madre y Luis, el hijo menor, son torturados, y la hija enloquece al ser violada. Todos abjuran menos Luis, al que se le castiga obligándolo a llevar puesto un San Benito y a trabajar en un manicomio. A pesar de todo, los judíos celebran escondidos sus ritos. Luis se enamora de la joven Justa y le dice que engendrará en ella al nuevo Mesías, y se circuncida para lograr la castidad. Al ir a que le quiten el San Benito es acusado por un moribundo a quien auxilió y trató de convertir. Bajo tormento Luis delata a toda su comunidad que es llevada a la hoguera.

21. Juan sin miedo (1939)

Un ranchero está enamorado de una hermosa joven y ante el rechazo de su padre la rapta para casarse con ella.

22. El tigre de Guanajuato (1965)

Tras una ardua investigación, un hombre, obsesionado por vengarse del responsable de la muerte de su padre, descubre que su peor enemigo, tristemente, resulta ser la mujer a quien ama profundamente.

23. La región salvaje (2016)

Una pareja en un matrimonio conflictivo localiza un meteorito, iniciando un encuentro con una misteriosa criatura. Sus vidas se agitan por el descubrimiento de la criatura, que es fuente de placer y destrucción.

24. Sangre (2005)

La vida de Diego es monótona. Después del trabajo, ve telenovelas con su esposa Blanca, o hacen el amor en la cocina. Su rutina se ve interrumpida por Karina, su hija de un matrimonio anterior, quien llega en busca del amor de su padre.

25. Serpientes y escaleras (1992)

A mediados de los años 40, en Guanajuato, la familia de la niña Rebeca pierde su hacienda a raíz de la muerte del padre. Ella es muy amiga de Valentina, hija de Gregorio, un ambicioso político que aspira a ser gobernador. Las dos niñas son internadas en un colegio y hacen un pacto de amistad eterna. Pasan los años y se separan, pero cuando la familia de Valentina regresa a Guanajuato se reanuda su amistad. Se hacen novias de dos periodistas anarquistas, pero Rebeca se convierte en la amante de Gregorio y queda embarazada. Valentina y su madre descubren la verdad, hay un escándalo y el político pierde su candidatura.

26. Deseo (2013)

Ocho historias cortas de seducción y encuentros ilícitos entre amantes, cargadas de humor y erotismo, que circundan en la atmósfera cosmopolita de una antigua ciudad colonial de México.

27. Leyenda del tesoro (2009)

Erick conoce por casualidad a un anciano que le cuenta sobre la leyenda del tesoro. Junto a dos amigos, Andrea y Omar, viajan a Guanajuato en busca del tesoro, pero se topan con Nathan Pickett, un traficante de arte sacro.

28. Mezcal (2005)

Un grupo de seres habitados por el desamor, la culpa, el dolor y el deseo de venganza, coinciden un día de tormenta en una cantina del mítico pueblo llamado Parián. Allí concurren todos los caminos y todos los destinos y hallan consuelo a sus penas en el mezcal y en el desconsuelo de los otros... Adaptación de la novela "Bajo el volcán", de Malcolm Lowry, (ya llevada al cine por John Huston en 1984).

29. Voy a explotar (2008)

La joven Maru conoce a Román, un adolescente con fantasías violentas. En una rebelión contra todo, ambos deciden huir a un lugar donde nadie los encuentre. La insospechada nueva intimidad los lleva a descubrir su sexualidad y una intensa vida en pareja, que los une y a la vez los confunde. A pesar de saberse buscados por sus padres, los jóvenes buscan expandir los límites de su recién formado paraíso y salen al mundo real, donde las heridas son verdaderas y las acciones tienen consecuencias.

30. La niña de la mina (2016)

Una niña turista desaparece dentro de una mina en Guanajuato y Mat Medina, un joven experto en ingeniería minera, deberá hacer un diagnóstico de seguridad en las minas de una gran empresa. Al llegar al lugar descubrirá una sombría leyenda que es la culpable de los despiadados crímenes producidos dentro de sus túneles.

31. Sin señas particulares ( 2019)

Magdalena emprende una travesía en busca de su hijo, desaparecido en su camino a la frontera con Estados Unidos. El recorrido de Magdalena entre pueblos y paisajes desolados del México actual la conduce a conocer a Miguel, un joven recién deportado de los Estados Unidos que viaja de vuelta a casa. Así se acompañan: Magdalena buscando a su hijo y Miguel esperando ver a su madre de nuevo, en un territorio donde deambulan juntos víctimas y victimarios.

32. Sonriendo con el corazón (2019 en grabaciones)

Sonriendo con el Corazón" es un drama conmovedor que habla de Paco, un joven que ha atravesado dificultades; desde que quedó huérfano tuvo que trabajar arduamente como payaso en las calles de Guanajuato para poder mantenerse.

33. Huachicolero (2019)

La historia en Huachicolero, donde Lalo, un niño que persigue la atención y el cariño de una chica, se involucra como ladrón de combustible para conseguir dinero y lujos. Pero al tratarse de una mafia, el muchacho va perdiendo las ilusiones y el rumbo de sus objetivos, y muy pronto se ve atrapado en un mundo de oscuridad, de corrupción, de violencia y de cobardías propio de la delincuencia organizada.

34. No Man´s Land (2019 en grabaciones)

Una patrulla de vigilantes de padre e hijo, se complica después de que Jackson Greer (Allyn) mata accidentalmente a un niño inmigrante. Cuando su padre (Grillo) trata de hacerse cargo de la culpa, su hijo huye al sur, convirtiéndose en un gringo "extranjero ilegal" en México. Perseguido por ciertos grupos mexicanos, Jackson se embarca en una peregrinación para buscar el perdón del padre vengativo del niño muerto (Jorge Jiménez).

35. Infinite (2019 en grabaciones)

Película de Holywood que se grabara a finales de noviembre en el Estado de Guanajuato.