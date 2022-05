"Guanajuato es más seguro hoy que cuando lo recibimos": Diego Sinhue

Guanajuato.- En cumplimento a lo que indica la Constitución del Estado de Guanajuato el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entregó su Cuarto Informe de Gobierno.

El documento del cuarto informe fue entregado por Libia García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno de Guanajuato, a Irma Leticia González, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Posteriormente, ante diversos invitados especiales como empresarios, mandos militares y policiacos, legisladores, líderes eclesiásticos y gobernadores de otros estados como Querétaro, Aguascalientes y Tamaulipas, y al público en general quienes agradeció su asistencia y a las 7:00 de la tarde, el mandatario estatal dio un mensaje a los guanajuatenses en el Auditorio del Centro de Convenciones del Estado de Guanajuato.

Comenzó su Informe diciendo "este día alcanzamos el cuarto escalón de seis y todo lo que se ha logrado es por el trabajo unido no son resultados del gobierno. Son los logros de todas y todos los guanajuatenses".

Primer lugar como exportador de alimentos

Dio a conocer avances en Guanajuato y señaló que de los estados no fronterizos, Guanajuato es el primer lugar en exportaciones y en tono de broma, pidió al gobernador de Tamaulipas, uno de los asistentes a su informe, no alarmarse, pues no se refería a los estados fronterizos.

Señaló que en 2021 Guanajuato logró un gran récord al exportar productos por un valor de 26 mil 951 millones de dólares.

"Hoy somos la sexta economía del país, con un valor de 44 mil millones de dólares", comentó.

Sostuvo que Guanajuato pasó del cuarto al primer lugar de exportación de alimentos, después de 2019.

Entrada al Metaverso

A través de un video con su avatar, el Gobernador anunció que Guanajuato tiene una cita con el futuro y aseguró que "vamos a ser el primer gobierno que lleguemos al metaverso".

Avión Made in Guanajuato

La tecnología el emprendimiento y los negocios se unen para el desarrollo y en este punto presumió el primer avión realizado en Guanajuato "Made in Guanajuato", el Halcón II de la empresa Horizontec que dirige Giovanni, tiene capacidad de vuelo de seis horas y puede llegar a cualquier punto del país, es superligero, está hecho de fibra de carbono y de vidrio y aluminio aeronáutico, es para escuelas, vuelos creativos y para vigilancia aérea.

Es de diseño 100 por ciento mexicano, funciona con gasolina Premium lo que lo hace más económico, un vuelo de Guanajuato a Ixtapa lo hace con alrededor de 500 pesos de combustible, tiene un costo de 120 mil a 170 mil dólares, dependiendo del modelo.

En su construcción participaron ingenieros del Politécnico y técnicos del Conalep.

Valle de la Mentefactura

Rodríguez Vallejo anunció el lanzamiento del portal valledelamentefactura.com, donde los guanajuatenses pueden encontrar oportunidades de negocio, crecimiento y alianzas para innovar.

El gobernador adelantó que la empresa Pirelli abrirá su primer centro de innovación en México, en el municipio de Silao.

Seguridad

Sobre seguridad pública comentó que actualmente Guanajuato es más seguro que el que recibió en septiembre del 2018 y que desde el inicio de su administración se diseñó e implementó una estrategia de seguridad pública.

Dijo que lo primero es no repartir culpas sino de asumir responsabilidades los tres niveles de gobierno y la sociedad.

"Atendimos la problemática con la federación y los alcaldes, asumimos responsabilidades los tres niveles de gobierno junto con la sociedad para fortalecernos, creemos que un error del pasado fue debilitar las policías municipales, ellos son quienes brindan la seguridad de primera mano, les dimos más recursos a los municipios", dijo.

Se fortaleció a las policías municipales, se invirtieron más de 15 mil 900 millones de pesos para proteger a los guanajuatenses para tener policías mejor pagados.

Los policías estatales en Guanajuato ganan 25 mil pesos, son los mejores pagados.

También se invirtió en tecnología, en helicópteros y drones.

Sobre los homicidios comentó que hubo 100 por ciento menos homicidios en 2021 en comparación con 2020.

Señaló que el Estado es el primer lugar nacional con mayor disminución de homicidios dolosos con 21 por ciento menos.

Expresó que desde el 2020 Guanajuato tuvo la mayor reducción en incidencia delictiva con un 42.8 por ciento.

Señaló que otros delitos que disminuyeron fueron el robo de negocios con 33 por ciento, el secuestro 28 por ciento, los homicidios dolosos con armas de fuego 15 por ciento, robo de vehículos 15 por ciento y robo a casa habitación 11 por ciento.

Y agregó que en lo que va de esta administración se han capturado e ingresado al sistema penitenciario al doble de delincuentes que todo el sexenio anterior y reconoció a la Fiscalía General del estado, como al poder judicial por su esfuerzo.

"Pueden tener certeza de que no vamos a quitar el dedo del renglón, vivimos en un Guanajuato más seguro que el que me entregaron hace tres años", indicó.

Medio ambiente

Nuestra responsabilidad es garantizar la preservación del medio ambiente, dijo el Gobernador y presentó a la pequeña Regina, de 11 años, una apasionada del medio ambiente quien hizo recomendaciones para ayudar a cuidarlo como andar más en bici y usar menos el automóvil, entre otras cosas.

"Si todos los guanajuatenses plantaran un árbol tendríamos 6 millones de árboles más", dijo Regina.

Rodríguez Vallejo señaló que en Guanajuato se ha ayudado a más de seis mil familiar a cambiar sus boileres por calentadores solares para ayudar a su economía y cuidar el medioambiente.

"Guanajuato se ha convertido en un referente en el cuidado del medio ambiente y se monitorea el estado del aire", dijo.

Hoy somos el único Estado, en todo el país, con parques ladrilleros para reducir las emisiones de carbono y tenemos el primer centro ladrillero del país que reduce en 60 por ciento la contaminación.

"Aquí en Gu8anajuato ya existen mil 200 jóvenes y docentes comprometidos, que hemos formado para ser replicadores de buenas prácticas en el cuidado y preservación del medio ambiente", indicó.

Obras

El Gobernador dio a conocer que en lo que va de la Administración se han ejecutado más de 122 mil obras y acciones en los 46 municipios a través de Impulso Social con una inversión de 15 mil millones de pesos

Señaló que 32 de los 46 municipios mejoraron sus condiciones, a pesar del impacto de la pandemia ya no hay municipios con estado de marginación muy alto.

Adelantó que habrá nuevas obras para Celaya, Irapuato, León y el resto de los 43 municipios. Todo ello con una inversión superior a los 315 millones de pesos.

Salud

Señaló que el sistema de salud de Guanajuato es el mejor del país, y para enfrentar la pandemia se invirtieron mil 500 millones de pesos adicionales para que los guanajuatenses recibieran la mejor atención, equipando hospitales con ventiladores entre otros suministros que se necesitaban.

Dio a conocer que Guanajuato se ubicó entre los cuatro mejores estados en el país en evitar las muertes de covid-19.

Agregó que Banamex reconoció a Guanajuato como el Estado en que mejor manejó la pandemia e hizo un reconocimiento al personal de salud del Estado.

Dijo que se aplicaron más de nueve millones de vacunas en Guanajuato.

Indicó que Guanajuato está en el primer lugar de índice de transparencia de instituciones de salud 2022.

"Somos un modelo permanente de transparencia", dijo.

A pesar de la emergencia sanitaria se ha avanzado con el modelo de Islandia Planet Youth que ha impactado a más de 100 mil personas de los 46 municipios para la prevención contra las adicciones.

Este programa, dijo, le da una nueva oportunidad a los jóvenes guanajuatenses que lamentablemente han caído a las adicciones.

Educación

Diego Sinhue indicó que desde el inicio de este gobierno se le apostó a la educación, a través del Sistema Único de Becas se ha beneficiado a más de 131 mil jóvenes, con una inversión de más de 929 millones pesos. Se ha brindado más de 9 mil becas y apoyos para que estudiantes y docentes continúen con su preparación en 32 países

Señaló que se promovió las prepas militarizadas de las que ya egresaron 142 jóvenes con especialidad en ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana.

Anunció que dos preparatorias militarizadas más serán instaladas en los municipios de Dolores Hidalgo y Acámbaro.

Los alumnos van de 7:00 am a 6:00 pm ahí comen y en su día se dedican a estudiar y hacer ejercicio.

"Tengo muchas personas conocidas cercanas que me han platicado cómo les cambia la vida, estudian desde la siete de la mañana y salen hasta las seis de la tarde", comentó.

Empleo

Diego Sinhue comentó que uno de los principales retos fue proteger los empleos con inversiones de 3 mil 200 millones de dólares se generaron 35 mil 600 empleos directos.

"Ya recuperamos el mismo número de trabajadores que teníamos asegurados antes de la pandemia y los rebasamos".

Al finalizar su mensaje dijo que lo mejor está por venir, reveló más obras como la ejecución de la conexión de Villas de Guanajuato a la carretera Yerbabuena Puentecillas, obra a la que se le invertirán 98 millones de pesos.

En Celaya se rehabilitará la Avenida México-Japón en ciudad industrial; la optimización de los espacios del bulevar Adolfo López Mateos en el tramo de la glorieta Batallas de Celaya a la calle Juárez; y la rehabilitación de las trabes de la Avenida Constituyentes.

En Irapuato también habrá 3 obras: la sexta etapa del bulevar Solidaridad; la modernización de la Avenida Insurgentes tramo Torres Landa a Casimiro Liceaga, y el Mercado de la Fresa, con una inversión conjunta de más de 136 millones de pesos.

Para León se realizará el puente vehicular en el bulevar Morelos en el acceso a Rivera de la Presa y bulevar Hermenegildo Bustos; se realizará obra en el bulevar Timoteo Lozano en su tramo Siglo XXI del Tajo de Santana a Mayorazgo; y la rehabilitación del acceso Ciudad Industrial al Pocket Park.

Todo ello se realizará con una inversión superior a los 315 millones de pesos y también habrá más proyectos para los 46 municipios.

"¡Unidos hemos salido adelante; unidos llegaremos más lejos! ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México!", es el mensaje con el que cerró su cuarto Informe el gobernador.

