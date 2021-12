Guanajuato es líder en control de pacientes con diabetes y males crónicos

¿LO BÁSICO QUE DEBES SABER DE LA DIABETES?

Cabe mencionar que la diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo.

Para prevenir o atrasar o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 se debe hacer lo siguiente: Perder peso y mantenerlo, seguir un plan de alimentación saludable, hacer ejercicio con regularidad, no fumar y asistir a una consulta con un médico para que le diga la forma de prevenir, retrasar a tratar la diabetes tipo 2.

Guanajuato.- Guanajuato es líder a nivel nacional en el control de pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas y, para brindar una atención de calidad, en la entidad se cuenta con Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC), donde se realizan acciones de prevención, atención y capacitación de las enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus tipo2, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia.

La Secretaría de Salud del Estado informó que dichas unidades, ubicadas en Irapuato, León y Celaya, fueron evaluadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Federación y le otorgó a Guanajuato el primer lugar nacional de la Indicadores Caminando a la Excelencia, por la atención integral y control de sus pacientes.

Indicó además que Instituto de Salud Pública tiene registrados 89,296 pacientes que viven con diabetes, mayores de 20 años y del total de pacientes pertenecientes a la Secretaría de Salud el 71.8% son mujeres y 28.2% son hombres, la mayoría oscilan entre los 50 y 65 años.

Cabe señalar que la diabetes es la segunda causa de muerte después de las cardiopatías isquémicas y antes de la enfermedad renal crónica.

Dio a conocer que el año 2013 al 2020 se han realizado 6,119,194 detecciones de diabetes, ha incrementado en más del 68% los casos en tratamiento de pacientes en los últimos 7 años y ha mejorado un 32% su control en el mismo periodo.

Para todos los pacientes, el servicio es gratuito, se les da seguimiento y atención médica a los pacientes que viven con diabetes en las Unidades Médicas de Atención Primaria para la Salud.

Durante la atención a los pacientes, se realizan pruebas rápidas para detecciones, seguimiento y control como glucosa, hemoglobina glucosilada (Una prueba para conocer el promedio de los niveles de glucosa de los últimos 3 meses), microalbuminuria (Prueba para checar la función renal), además de sus pruebas de perfil de lípidos, todo esto para checar su control metabólico y hacer ajustes al tratamiento.

El paciente tiene derecho a consultas médicas, nutricias, psicológicas, dentales, asesorías de enfermería como su valoración podológica cada seis meses, apoyo por parte de trabajo social, talleres y pláticas por parte de promotores de salud, además de las referencias necesarias a segundo o tercer nivel si tiene alguna complicación para ser revisados por los especialistas.

Los síntomas de la diabetes son: Aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no cicatrizan y pérdida de peso sin razón aparente.

Otro detalle que se debe conocer sobre esta enfermedad es que existen tres tipos principales de diabetes: Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 3.

Las personas con diabetes tipo 1 necesitan aplicarse inyecciones de insulina o utilizar una bomba de insulina.

La diabetes tipo 2, es cuando el cuerpo no puede utilizar la insulina que produce y, a la larga, no produce suficiente.

Diabetes tipo 3.- En una diabetes severa por resistencia a la insulina. Quienes la sufren en general tienen sobrepeso y producen insulina, pero el cuerpo no responde a la hormona. Estos pacientes tienen el mayor riesgo de enfermedades renales.

JP