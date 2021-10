Guanajuato entre los 10 estados donde más mujeres requieren un aborto

Guanajuato.- Guanajuato está entre los 10 estados en los que más mujeres buscan someterse a un aborto, informaron los diputados del Partido Verde.

Activistas pro elecciones se reunieron con los legisladores Martha Ortega y Gerardo Fernández para dialogar sobre la urgencia de votar a favor del aborto legal en Guanajuato.

Los grupos que participaron son la Red de Acompañantes de León, Brujas del Rincón, red de acompañantas, aborto seguro para las mujeres, Verde Aquelarre, aborto Legal México, Colectivo AUDE, Colectiva Luna Celaya, Frente Feminista de Mujeres Celayenses, Regla Rota y Vulvioletas.

Fernández señaló que es esencial la participación de la sociedad civil para llegar a la meta deseada y pidió a los grupos activistas que consideren a los diputados que buscan reformar el Código Penal como sus aliados.

"Con la organización social será fundamental que trabajemos para que se aprueben este y otros temas relevantes para el Estado de Guanajuato, sé que no les gusta trabajar en algunas ocasiones con los partidos políticos, pero cuenten con nosotros como sus aliados", expresó el diputado Gerardo Fernández.

Las activistas indicaron que, legal o no, el aborto es ocurre, por lo que legislarlo evitaría poner en riesgo a las mujeres que se someten a esta práctica de manera clandestina. Algunas que cuentan con la posibilidad económica se trasladan a otros estados de la República para hacerlo.

El Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo registra que, en Guanajuato, entre abril de 2007 a septiembre de 2021, 501 mujeres han viajado a la ciudad de México para abortar. Esto posiciona a Guanajuato dentro de los 10 estados con más mujeres que solicitan este servicio de salud en la capital del país.

Las activistas destacaron que en Guanajuato hay 5 mujeres denunciadas por aborto entre 2007 y 2016. En esos mismos años se llevaron a cabo 7 sentencias por el delito de aborto y 11 juicios penales, según da cuenta el Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

"Es una señal recalcitrante cómo el estigma social siempre recae hacia la mujer que aborta, pero nunca hacia el hombre que embaraza, y en cualquiera de los casos, la planificación familiar debe ser un acto consensuado por ambas partes y no una imposición atravesada por la violencia de género o sexual", consideraron las defensoras del aborto.

Presentaron datos recabados entre el 2000 y 2017 que indican que, a nivel nacional, más de 3 mil 900 mujeres han sido criminalizadas por abortar. De acuerdo a la organización Las Libres hay 200 mujeres de las que no se sabe cómo se tipificaron sus casos.

Agregaron que en el periodo de 2000 al 2017, más de 3,900 mujeres mexicanas han sido criminalizadas por abortar, y en 2019, la organización Las Libres aún reportaron 200 mujeres de las que no se sabe cómo tipificaron sus casos. En el contexto de Guanajuato sólo 7 quedaron libres debido a la reforma en el Código Penal en el 2010, tras haber disminuido las penas de entre 3 a 8 años.

"Es un reconocimiento de nuestra autonomía corporal, creemos en que es esencial hablar abiertamente de maternidades libres y voluntarias que han de criar infancias prósperas, y no de embarazos forzados que generan construcciones de vida no planeadas y obstaculizadas. Al igual que reconocer estilos de vida en los que desear no ser madre signifique un derecho pleno, libre de juicios moralistas y tradicionalismos basados en cultos religiosos, ya que estos, atentan contra el Estado laico", mencionan las activistas.

Norma López Zúñiga, secretaria de la Mujer del Partido Verde, garantizó que trabajarán para avanzar en temas rezagados respecto a los derechos humanos de las mujeres.

PR