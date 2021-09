Guanajuato cumple 16 días de sequía de vacuna contra el Covid-19

León.- Tras 16 días de haber llegado las últimas 76 mil dosis a la entidad, autoridades municipales y estatales declararon este jueves que la Federación no informa cuándo llegarán más vacunas al estado.

Las últimas dosis que llegaron fue el martes 24 de agosto para las ciudades de Salamanca y Yuriria, donde se aplicó la vacuna anti COVID-19 para el grupo de 18 a 29 años de edad. Este viernes serán 17 días sin vacuna y no se visualiza que la próxima semana puedan llegar más.

A las 7 de la mañana de este jueves, el director de Salud Pública del Estado, Pablo Sánchez Gastelum, declaró que la federación no ha confirmado con exactitud al Estado cuándo llegarán vacunas para Guanajuato.

Lo anterior comentó luego de que el delegado de los Programas del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez, comentó que hasta principios de octubre llegarán las vacunas para todos los municipios del Estado.

"No hay vacuna, no se tiene la certeza de cuándo llegue, no ha llegado suficiente, escuché la declaración, comentaron que posiblemente a inicios de octubre llegará más vacuna, pero realmente no tenemos una posición formal, no hay un calendario de entrega de vacunas".

Mencionó que el Gobierno del Estado no puede dar certeza a la población sobre la segunda dosis para el grupo de 40-49 años y para los jóvenes de 18-29 años, quienes también están exigiendo la vacuna debido a que se aproxima la temporada decembrina.

"No hay una programación que nos permita darles a todos certidumbre, no tenemos para decir fechas a los municipios, todo son comentarios de que posiblemente llegará, la vacuna se entrega de manera limitada y en pausas grandes, tenemos un par de semanas sin vacuna".

Para las 9 de la mañana, el alcalde de León Héctor López Santillana en sesión de Ayuntamiento, lamentó que no existe una claridad por parte de las autoridades federales, sobre la fecha exacta en la que llegará vacuna para la población de 40-49 años de León de la farmacéutica AstraZeneca, la cual suma 75 días sin recibir su segunda dosis.



El edil dijo que entró en diálogo con Emiliano Vargas, representante de la Secretaría del Bienestar, quien tampoco tiene información de la Ciudad de México sobre en el envío de dosis para los leoneses.

"No precisó una fecha, pero dejó entrever que ya era algo bastante cercano. Desafortunadamente, en estas cosas, el licenciado Vargas también está dependiendo mucho de la información que le proporcionan desde el gobierno central", comentó el Alcalde.

Para el medio día, en conferencia de prensa, el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, dijo que se depende totalmente de la programación que realice la Federación.

El médico declaró que existe la esperanza de que antes de finalizar septiembre lleguen dosis para inmunizar a la población de 40 años y para los jóvenes en octubre, pero no hay nada por escrito de parte del gobierno federal que controla las vacunas.

"Desafortunadamente no tenemos una fecha, estamos en la espera de que la federación nos diga a partir de cuándo, todavía en el tema de la vacunación de segunda dosis estamos en el periodo de espera para recibirla, creo que es inminente la programación, sin embargo, todavía no nos han dado una fecha precisa", concluyó.

De parte del delegado del Bienestar Mauricio Hernández Núñez no hubo información que aclarara las fechas de llegada de más vacuna y para qué municipios.

JP