Grupo Pachuca ya no podrá vender nunca el Estadio León; es 'propiedad precaria'

León.- La jueza federal del Décimo Segundo Distrito en León, Jesica Tamayo, inmovilizó los folios de la venta del Estadio León que se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad, con lo cual se impide que pueda existir una nueva venta del inmueble.

Lo anterior confirmó el abogado Octavio López, quien es representante de los Socios Fundadores del Estadio León, entre los que se encuentra Guillermo Liceaga, quien promovió el amparo para frenar que se siga vendiendo el Estadio León en el futuro por parte de Grupo Pachuca, con la finalidad de que continúen las demandas para que se reconozca a los antiguos socios que construyeron el estadio.

Incluso, dicha resolución también alcanzó al terreno de más de 5 mil metros cuadrados del Mumpic, que adquirió el Gobierno del Estado para cederlos al Patronato de la Feria.

"Significa que, de los folios, de ser propiedad definitiva, ahora se llama propiedad precaria, esto significa que no se puede vender, hipotecar, dar en garantía, ni afectar, ni donar de ninguna naturaleza, Fiera Capital (Grupo Pachuca) y el Patronato de la Feria, esto significa que se inmoviliza cualquier operación que alguien desee realizar".

"Se frenan los folios de las escrituras, en el caso de que Grupo Pachuca quiera vender a alguien no lo puede hacer, por eso es una propiedad precaria, depende del acto cuando termine el juicio, aunque sean los titulares no pueden disponer de los bienes, eso fue lo que hizo la juez, suspendió los folios para que nadie los pueda mover, ni un notario, ni pedir una garantía de embargo, no puede venderle a un tercero, está inmovilizado en el sentido mercantil y civil".

Señaló que, por otra parte, están exigiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera que se inmovilicen las cuentas bancarias a través de las cuales Grupo Pachuca y su empresa Fiera Capital, pagaron los 410 millones de pesos a Roberto Zermeño por la venta del Estadio León.

"Estamos pidiendo a la UIF la inmovilización de los saldos de las cuentas a nombre de Club Social y Deportivo León A.C. (de Zermeño) para que no se toquen, hasta que se resuelva la situación del amparo, se pide que a través de la Comisión Nacional Bancaria la inmovilización de las cuentas, para que sean intocables hasta que terminen los juicios".

Por otra parte, dijo que por la vía civil están solicitando la nulidad de las actas, "vienen esos procesos de nulidad por todos los errores detectados, entre ellos la falta de personalidad de Roberto Adán Zermeño Reyes y sobre todo la falta de continuidad en las dos escrituras del Estadio León, les faltó mencionar 17 escrituras que son los antecedentes de la actual, son primordiales todas, sin éstas no puede tener valides una escritura pública".

Señaló que Grupo Pachuca ya realizó una queja ante el Colegiado de Guanajuato, "pero se les olvida que nosotros manejamos la falta de personalidad y continuidad de escrituras, no reúnen elementos de materialización".

Concluyó que presentarán otros ocho amparos ante la misma jueza con la finalidad de que la sentencia sea en el mismo sentido, "buscamos que se cree una jurisprudencia con cinco resoluciones igual".

El presidente de Grupo Pachuca Jesús Martínez Patiño, pagó 410 millones de pesos por el Estadio León y el estacionamiento, trascendió en el Registro Público de la Propiedad, donde se informa sobre la venta del glorioso Estadio León en el Folio 196165, que realizó Roberto Zermeño al magnate Martínez Patiño, dueño del equipo de futbol Club León.

El pasado 7 de junio el Gobierno del Estado informó a través de un comunicado de prensa que las instalaciones del Museo de la Piel y del Calzado fueron adquiridas con recursos del Gobierno del Estado, para integrar la tierra al Distrito León Mx.

También el 3 de junio se formalizó la adquisición del terreno ubicado en calle Olimpo y Vasco de Quiroga, colonia La Martinica, con una superficie de 5 mil 837 metros cuadrados, cuyo costo fue de 55 millones 206 mil pesos. El metro cuadrado del Munpic quedó en 9 mil 456 pesos.

Por otra parte, el Estadio León y el estacionamiento con sus 54 mil 189 metros cuadrados de terreno, fue vendido en 410 millones de pesos, dando un total de 7 mil 566 pesos por metro cuadrado.

JP