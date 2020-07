Gran Pelea: Carlos Zamarripa Aguirre vs Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz dice que la Fiscalía de Guanajuato tuvo errores. Zamarripa Aguirre dice que la federación no inició una carpeta de investigación. Imagen: (LSR Guanajuato)

En esta esquina el fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre. En esta otra, el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero. Los hombres a cargo de la justicia "no encuentran la bolita". La discusión sobre la verdad de lo que pasó en el operativo de captura de la madre de El Marro, continúa. Y hoy, los familiares del huachicolero más buscado de Guanajuato están Libres.

SE SUBEN AL RING LOS FISCALES

Gertz Manero, tiene 80 años y mide 1 metro con 80 centímetros, aproximadamente. Zamarripa Aguirre, tiene cerca de 50 años y mide 1 metro con 75. Mientras el fiscal federal tiene un amplio currículo como académico y antropólogo, el fiscal guanajuatense, tiene varias especialidades en seguridad e investigación especializada. Lo único que tienen en común, es que, ambos son licenciados en Derecho y buscan la justicia para su trinchera.

LAS ESPECIALIDADES DE ALEJANDRO GERTZ MANERO

Se graduó como licenciado en Derecho. Es Doctor en Derecho por la UNAM y por la Mount Union Collage, Alliance, en Ohio, Estados Unidos. Fue catedrático en Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la UNAM, en la Universidad Anáhuac y en la Escuela Nacional de Restauración y Museografía.

Desde el 18 de enero de 2019 se desempeña como Fiscal General de la República. Imagen: (gob.mx)

LAS ESPECIALIDADES DE CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE

Es licenciado en Derecho, y Maestro en Ciencias Jurídico Penales; cursó un Diplomado en Derecho Criminal en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, con pasantías en Santiago de Chile dentro del "Programa Especial para Ministerios Públicos de la Reforma Procesal Penal" y en programas sobre Seguridad en Colombia; concluyó en Herzelia, Israel el seminario en materia de inteligencia. Fue certificado en Drogas e Investigación Criminal por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su Agencia para la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, DEA; obtuvo el grado de "Especialista en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio" por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es egresado de la Academia Nacional del Buró Federal de Investigación (FBI), en Quántico, Virginia.

Zamarripa llegó a la PGJE el 23 de febrero de 2009; y como Fiscal General en febrero de 2019. Imagen: (CNPJ)

¿EN DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA?

Tras el operativo en San Isidro Elguera, en Celaya se logró la captura de la madre, la hermana y la prima de El Marro, además de 2 personas que fueron vinculadas como colaboradores en Cártel de Santa Rosa de Lima. Dos días después fuentes cercanas al Gobierno Federal informaron a la periodista Jannet López Ponce para el periódico Milenio que, el operativo tenía como objetivo capturar a José Antonio Yépez Ortiz. Una llamada habría revelado su ubicación, informó el medio impreso. Explicó que, el operativo había sido implementado únicamente por las Fuerzas de Seguridad Federales, "temían filtración de información de las autoridades estatales. Información que podría ayudar al delincuente huachicolero a huir".

Operativo en San Isidro Elguera, Foto: (Informativo ágora)

Una vez capturados los familiares de El Marro. Se habló de posibles inconsistencias en el operativo. Motivo por el que la Fiscalía General de la República no tomó el caso. Se lo "aventó" a la Fiscalía de Guanajuato. Sin embargo, las autoridades estatales no lograron mantener presas a la mamá, a la hermana, a la prima y a dos de sus colaboradores. Los delitos cometidos, correspondían al Fuero Federal y en el estado no había mucho por hacer. La federación "se lavó las manos" y abandonó el caso. Los familiares de El Marro quedaron libres.

¿Dónde quedó la bolita? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los familiares del delincuente huachicolero quedaron libres por la corrupción e ineficiencia de la Fiscalía guanajuatense. El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo apuntó que, la federación no coadyuvó con la investigación correspondiente.

Este domingo la Fiscalía de Guanajuato mencionó en un boletín que, las autoridades federales allanaron el domicilio en el que capturaron a María Eva, mamá de El Marro, sin una orden judicial. El lunes, el Gobierno Federal informó que, el operativo había corrido a cargo del estado, tras la localización de un vehículo con reporte de robo.

GERTZ MANERO DESCONOCÍA EL OPERATIVO

Mientras la federación acusaba de ineficiente a la Fiscalía de Guanajuato. El fiscal federal, Alejandro Gertz Manero desconocía el operativo. En una entrevista para Radio Fórmula el fiscal se mostró desconcertado cuando le preguntaron "¿por qué en el operativo del pasado 20 de junio en Celaya, participó la Fiscalía de Guanajuato, en lugar de la Fiscalía General de la República?". Después de lanzarle la pregunta, el periodista Leonardo Curzio le argumentó a Gertz Manero que, en un comunicado se afirmaba solo como apoyo, el trabajo de las fuerzas estatales. A lo que el funcionario federal respondió, con otra pregunta "¿en el comunicado de quién?.

El Fiscal Federal tiene poco conocimiento en las investigaciones de este tipo. Su expertiz en Seguridad la pescó cuando el entonces presidente de México, Vicente Fox Quezada, lo hizo secretario de Seguridad de la República. Antes de eso, su acercamiento a la Seguridad Pública había sido muy breve. Sus años como catedrático, le dieron un amplio currículo como académico. Sin embargo, en cuanto a investigaciones, no tiene mucho por decir.

DR