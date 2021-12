Gracias muchachos por entregarse y dejar todo en la cancha: Paco Uribe

"El cariño que le tengo a León es especial, pero no me olvido de Pumas, soy universitario, debuté con el Club Universidad, luego me venden y hacen dinero, cuando llegué a León en 1990, adquiero confianza, tuve una temporada muy buena marcando 17 goles, eso me hace tenerle un gran cariño a León, tengo grandes amigos, algunas personas me dicen que sus papás les hablan de mí, eso es especial", dijo.