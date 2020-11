Gómez Escalante afirma que su salida es para trabajar por el partido

León-. "Existían investigaciones, nunca señaló si estas eran ciertas o no; ya que se estaban investigando. A la fecha de mi renuncia, no se me hizo señalamiento alguno por parte de, y si la hubiere la atenderemos sin temor", estas fueron las palabras del subdelegado del Gobierno Federal Ricardo Gómez Escalante para aclarar que su renuncia al cargo no tiene que ver con las acusaciones que se le hicieron en octubre del 2019.

En un hilo de Twitter el subdelegado en León afirma que la titular de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval sí anunció una investigación en contra de él y el Delegado Mauricio Hernández Núñez por un mal uso de recursos, pero que dicha investigación no aprobó nada, y que hasta este 31 de octubre –día en que publicó su renuncia- no se le hizo un llamado para atender los señalamientos.

Ricardo Gómez también se refirió a la entrevista que La Silla Rota tuvo con el diputado federal del PAN Jorge Espadas el 25 de noviembre, detalló que los señalamientos que el diputado hizo deberían sustentarse en una "denuncia" ante la autoridad correspondiente. Esto luego de que Espadas afirmó que adultos mayores en León y Silao fueron víctimas de apoyos "incompletos" que en ese momento estaban a cargo de él.

En este documento se declaran "inexistentes" las infracciones en materia de queja sobre el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Guanajuato Mauricio Hernández Núñez

"Le entregan a la gente su primer apoyo, digamos a adultos mayores. Y las personas firman hasta 4 o 5 recibos, pero ellos no han regresado. La gente pone las quejas, y regresan solo a entregar otro apoyo, porque ya lo tienen todo firmado".Sobre estas acusaciones Ricardo Escalante dijo: "Ningún apoyo pudo haber llegado incompleto, es imposible en los hechos; ya que los servidores de la nación sólo entregan medios de cobro: órdenes de pago, tarjetas bancarias en sobre cerrado, etc. Nunca circuló efectivo en mis manos o servidores públicos a mi encargo".

En 12 puntos el subdelegado federal declara que la investigación terminó y que hasta el momento de su renuncia no se le hizo el llamado para atender el caso. Respecto los señalamientos en los que se vio involucrado por despidos injustificados afirma: "sobre los ex colaboradores q no se les fue renovado contrato, derivó en demandas laborales, denuncias en el ministerio público y en la función pública; todas ellas con los mismos argumentos, por los mismos personajes y estos se han ido desahogando en las instituciones".

SU RENUNCIA

En un vídeo corto el funcionario explica que va por la Cuarta Transformación en la ciudad, sin aclarar a qué cargo aspira.

Ricardo Gómez se vio involucrado en la investigación que la Secretaría de la Función Pública realizó en contra del Delegado Federal en Guanajuato Mauricio Hernández Núñez el 24 de octubre del 2019. Ese día la titular de la dependencia Irma Eréndira Sandoval anunció que estaban investigando el uso de recursos en otros campos. Esto durante su comparecencia en la Cámara de Diputados por la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adultos mayores de Silao y León fueron víctimas de apoyos "incompletos"

El 25 de noviembre del 2019 La Silla Rota entrevistó al diputado federal del PAN Jorge Espadas. Quien señaló que adultos mayores en León y Silao fueron víctimas de apoyos "incompletos" que en ese momento estaban a cargo del Subdelegado Ricardo Gómez Escalante.

"Le entregan a la gente su primer apoyo, digamos a adultos mayores. Y las personas firman hasta 4 o 5 recibos, pero ellos no han regresado. La gente pone las quejas, y regresan solo a entregar otro apoyo, porque ya lo tienen todo firmado".

En palabras de Jorge Espadas los beneficiarios de los Programas Integrales de Desarrollo firman 4 o 5 recibos en donde se acredita que ya se entregó el dinero, pero solo reciben el primero o segundo apoyo. Ante esto, Ricardo Gómez explica que el dinero no pasa por sus manos y que jamás se entregó "incompleto".

"Ningún apoyo pudo haber llegado incompleto, es imposible en los hechos; ya que los servidores de la nación sólo entregan medios de cobro: órdenes de pago, tarjetas bancarias en sobre cerrado, etc. Nunca circuló efectivo en mis manos o servidores públicos a mi encargo".

En la entrevista, el diputado federal aclaró que no existe un Padrón Único de Beneficiarios. El subdelegado aseguró que si existe una página donde viene el padrón único de bienestar. Dijo que en esta página pública vienen los nombres de los beneficiarios.

En Silao y León se realizaron estas acusaciones. Una diputada local del primer municipio mencionado dijo que varios ciudadanos firmaron la tarjeta del Banco del Bienestar, pero hasta ese momento no recibieron dinero. Sin embargo, no realizó una denuncia correspondiente y se mantuvo en el anonimato.

"Se están aprovechando de la gente, no les llega el recurso, no les ha llegado. Estamos en el quinto bimestre, debería estar siendo pagado, se han pagado uno o dos bimestres. El resto del dinero ahí está, que se les está haciendo ¿quién sabe? Esto no lo digo yo, lo dice la gente", apuntó Jorge Espadas en la entrevista para La Silla Rota el 25 de noviembre del 2019.

Ricardo Gómez Escalante es fundador de Morena en León desde el 2014 (Foto: Página Central)

Hasta ahora el caso fue cerrado, Ricardo Gómez Escalante, en sus propias palabras aseguró que nunca se le hizo un llamado para atender las investigaciones. El delegado Mauricio Hernández mostró un documento en el que se declaran "inexistentes" las infracciones en materia de queja.

"No se materializó el uso indebido de recursos públicos, ni la promoción con fines electorales del partido político Morena", dice el documento.

El Delegado del Gobierno Federal en Guanajuato Mauricio Hernández fue investigado por el mal uso de recursos públicos en octubre del 2019

Este sábado Ricardo Gómez Escalante anunció su renuncia en un vídeo que colgó en redes sociales, ahí insiste en que las cuentas que entregaron "son las mejores" y hubo "transparencia".

A un año de distancia el subdelegado de Morena Ricardo Gómez Escalante afirma que es hora de reforzar la Cuarta Transformación en León.