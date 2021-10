Golpe bajo al turismo: estos 32 eventos fueron cancelados en León

La mayoría de los eventos cancelados son deportivos. Además de Congresos, Exposiciones, Convenciones, y Festivales. No resistieron a la pandemia. Los estragos del coronavirus no permitieron la realización de estos eventos. El motivo, eso en lo que insisten las autoridades: que no se concentre un número alto de personas en un solo lugar.

Hoy se dio la terrible noticia: 32 eventos en León tuvieron que ser cancelados a causa de la pandemia. La directora de Turismo en León Gloria Magaly Cano informó sobre esta situación.

La carrera nocturna que organiza el Parque Metropolitano año con año es emblemática, es probable que sea uno de los eventos deportivos cancelados

De los eventos cancelados, 16 son eventos deportivos –entre ellos carreras atléticas y eventos de voleibol juveniles-, además de 8 Congresos, Exposiciones y Convenciones, también 8 Festivales y Eventos.

“Ya vamos en 32, empezábamos con 8. En el tema en que más se ha cancelado es en el tema de eventos deportivos, al no tener una certeza de poder llevar a cabo el evento en espacios tanto abiertos como cerrados”, explicó la directora de Turismo en León.

Sobre los conciertos que estaban programados para este año, Gloria Magaly dijo que las fechas se extendieron hasta el último trimestre del 2020, con tal de no cancelarlos. Aseguró que se está viendo el cómo “sí”, en lugar de ver el escenario negativo de los próximos festivales.

La edición 2020 de la Motofiesta se tenía planeada para el mes de abril, tuvo que ser pospuesta. Aún no revelan en que fecha se llevará a cabo (Foto: Especial)

Detalló que los grandes eventos de la ciudad como la Motofiesta y la Feria Nacional del Libro no serán cancelados. Ambos estaban planeados para el mes de abril, la pandemia los frenó. Sobre la Fenal adelantó que la edición tendrá un nuevo concepto. Su cara tuvo que renovarse con la llegada del Covid.

El Congreso de Veterinarios también sigue en pie, con un cambio en su logística. Así como el Festival Internacional del Globo, en el que la afluencia de gente será menor. No se revelaron las fechas en las que se llevarán a cabo estos eventos. Gloria Magaly señaló que aún está en pláticas con los organizadores.

La Feria Nacional del Libro anunció que su edición número 31 cambiaría de fechas, está pendiente definir los días

La directora de Turismo detalló que habrá una nueva forma de vivir los eventos. La afluencia de gente tendrá que ser menor. Se está acordando con los organizadores los Protocolos de Seguridad que se van a implementar para disminuir el riesgo de contagios.

Fechas pospuestas y otros golpes bajos al Turismo

La Dirección de Turismo en León lanzó un Semáforo de eventos, en el que se detalla el número de eventos que siguen en pie, los que han tenido que ser pospuestos, los que están pendientes por definir y los cancelados. Así es el registro hasta ahora.

Con este Semáforo la Dirección de Turismo detalló el estatus de los eventos

-156 eventos con fecha confirmada en 2020 (43 eventos deportivos, 55 congresos, exposiciones y convenciones, 58 festivales y eventos)

-18 eventos pospuestos para 2021 y 2022 (14 congresos, convenciones y exposiciones, 4 festivales y eventos)

-19 eventos pendientes por confirmar fecha (1 evento deportivo, 9 congresos, convenciones y exposiciones, 9 festivales y eventos)

-32 eventos cancelados (16 eventos deportivos, 8 congresos, convenciones y exposiciones, 8 festivales y eventos)