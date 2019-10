Goles de J.J. Macías destacan en la victoria de México ante la selección de Bermudas

"Entonces me parece que hay que darle tiempo», dijo el entrenador. «Dejar que siga creciendo, que se siga afianzando en León, que haga su trabajo, que cuando venga acá, haga su trabajo bien, que cuando le toqué ir a la sub 23 haga su trabajo bien. Intentamos que el mensaje con estos chicos sea cuidadoso. Para no ubicarlos tan rápidamente en los lugares donde todavía no están listos para ello", explicó.