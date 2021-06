Gobierno federal tiene 10 millones de vacunas anti coronavirus almacenadas

Guanajuato.- El diputado federal panista Éctor Jaime Ramírez Barba denunció que existen 10 millones de vacunas anticoronavirus almacenadas, por lo que exigió al gobierno federal que se adopte el método tradicional para su distribución y aplicación en el país.

Recordó que por datos del propio Gobierno Federal dados a conocer desde el 8 de diciembre del año pasado, en todo junio se deberían estar aplicando 800 mil dosis diarias y contar con más de 108 millones de dosis aplicadas.

No han aplicado ni el 25%, seguimos muy lentos, además de las pocas dosis que han llegado, se tiene documentado que hay más de 10 millones de dosis guardadas por el gobierno federal sin que hayan sido distribuidas a ninguna parte de México, lo cual habla de una incapacidad.

El diputado federal exigió al gobierno de México que se regrese al método tradicional de vacunación y se inmunice de manera ordinaria como se desarrolla con la aplicación de la vacunación contra la influenza a partir de cada septiembre.

Proponemos que se distribuyan las vacunas anticovid19 a través del Consejo Nacional de Vacunación y de los consejos estatales, y que cada institución de salud cuente con sus vacunas dependiendo de su población, que se apliquen como en el resto de las vacunas.

Recordó que hay vacunas que tendrán que ponerse de nueva cuenta a los adultos mayores en septiembre como la influenza y del neumococo para quienes no se han vacunado en los últimos 5 años.

"Por eso nuestra insistencia que debe de ser todo con el proceso ordinario, que no se le llame a la vacuna anticoronavirus de emergencia, que desaparezcan los Siervos de la Nación que no tienen ninguna razón de ser, que desaparezca el Ejército Mexicano de esta cadena de logística y que se hagan por la ruta ordinaria para que cada institución se haga responsable de su derechohabiencia, de tal forma que si una señora de 30 años va a vacunarse, pueda llevar a sus hijos para que puedan recibir vacunas atrasadas que no les dieron como BCG (tuberculosis) y Sarampión, se requiere que se completen los esquemas de vacunación de toda la población.

En materia de transparencia, lamentó que sigan existiendo desabasto en medicamentos oncológicos para los niños con cáncer, "necesitamos que nos expliquen que esta ocurriendo, teniendo el dinero, la industria farmacéutica ya hizo la denuncia pública de que existen más de 30 mil millones de pesos que no les han pagado, 3 mil de manera directa"

Señaló que para las compras de medicamentos de este año se designó 100 mil millones de pesos, y de estos 70 mil no se han asignado para compras, "hay muchas licitaciones hechas por los estados y por las instituciones sin ningún orden, y a estas alturas ya debería estar la planeación para hacer las compras de medicamentos del 2022".

Lamentó que el desface federal está afectando a los bolsillos de la población y a los más pobres, quienes "al no haber medicamentos, los compran de su bolsillo, a los niños con cáncer no se les está dando el tratamiento a tiempo, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer de Niños, demostró que miles de niños murieron por no haber contado con el tratamiento oportuno por la falla del gobierno federal".

Finalmente denunció que también existe una negligencia criminal debido a que siguen muriendo personas por Covid19 por que no están siendo vacunadas estratégicamente y se cuentan con vacunas en los almacenes, "es una negligencia criminal por la mala distribución y el manejo logístico".

