"Gobierno Federal debe ser solidario con los guanajuatenses": diputado Armando Rangel

Armando Rangel Hernández, diputado del PAN presidente del Congreso local, insistió en que Guanajuato tiene un servicio de salud de calidad, y por ello no debe entregarlo al Gobierno Federal. Asimismo, refirió que Diego Sinhue no está pidiendo recursos de más, si no solamente los que por ley deben destinarse por parte de la Federación a Guanajuato en el sector salud.

"El Gobierno Federal debe ser solidario con los guanajuatenses, y detonar el recurso necesario para una operación correcta del sistema de salud", apuntó el diputado panista.

Por su parte, Magdalena Rosales, legisladora por MORENA en el Congreso local, señaló que el mandatario Diego Sinhue Rodríguez Vallejo podría exigir a la federación que cumpla, esto en el caso de adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Así lo manifestó la parlamentaria luego de que mandatarios miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, mantuvieran un encuentro con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, cuya reunión no resultó en un pacto entre las autoridades.

"Si el Gobierno del Estado se adhiere al Insabi, tendría la oportunidad de exigir a la Federación que cumpla con el compromiso de dar una atención de salud universal a todos los ciudadanos", finalizó Rosales Cruz.

Estas declaraciones se dieron luego de que este martes el Gobernador de Guanajuato sostuvo una reunión con el presidente de México para discutir la ratificación del convenio del Insabi, sin embargo no hubo un acuerdo respecto a la ratificación del convenio del Insabi firmado entre el gabinete federal de salud y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.