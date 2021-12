Gobierno e Iglesia en Guanajuato: Se contraponen sobre matrimonios igualitarios

Guanajuato.- A partir del 20 de diciembre, Guanajuato formó parte de los 26 estados del país que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que las parejas igualitarias ya no requerirán de amparos para formalizar sus uniones civiles, según el documento oficial emitido por Libia Dennise García Muños Ledo, secretaria del Gobierno de Guanajuato, determinación que fue censurada por la Provincia Eclesiástica del Bajío a través de un comunicado.

"Fue un tema que analizamos y tiene toda la validez jurídica. Hicimos un análisis jurídico profundo, nos acercamos con colectivos LGBT para tender este puente y este canal de comunicación, pudo haberse hecho antes, lo importante es que hoy se está haciendo en Guanajuato", dijo la Secretaria a los medios de comunicación.

Sobre el mismo tema, la diputada local de Morena Alma Alcaraz explicó que esta aprobación en Guanajuato es debido a la evolución que ha tenido la sociedad.

De esta forma, a partir de este 20 de diciembre, el Registro Civil del Estado podrá efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo de manera legal y cuando los interesados lo deseen.

"A partir de esta fecha, y en la subsecuente, se reconoce y materializa el derecho que tienen todas las personas. Sin discriminación por su preferencia sexual a contraer matrimonio en esta oficialía del registro civil, si así fuera solicitado y sin necesidad de que medie recurso legal para su procedencia", señala un comunicado expedido por la dependencia.

Cabe mencionar que el matrimonio igualitario no ha sido reconocido aún en los estados de Durango, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Estado de México.

LA POSTURA DE LA IGLESIA CATÓLICA

Por su parte, en un comunicado a nombre de la Pastoral de Educación y Cultura de la Provincia Eclesiástica del Bajío -que abarca las diócesis de León, Irapuato, Querétaro y Celaya- la jerarquía de la Iglesia Católica fustigó y censuró la decisión del gobierno panista de Guanajuato de reconocer el matrimonio igualitario y celebrarlo en las oficinas del Registro Civil sin contar con un amparo federal, porque "quedan exhibidos al no poder darle una figura legal a la vida en común que llevan algunas parejas con tendencia sexual del mismo sexo".

Agrega que "Nuestros legisladores tienen la tarea de buscar la protección legal y la no discriminación de las parejas homosexuales, pero sin darle jamás la categoría de matrimonio, pues dichas parejas no están capacitadas a responder a una tarea tan alta".





Señala además el comunicado: "El dictamen ya mencionado emitido por Gobierno del Estado, se puede calificar como un golpe infame a la naturaleza del matrimonio. Pues, ¿Cómo se puede dar el reconocimiento de matrimonio a una convivencia entre personas del mismo sexo, donde no se tienen las condiciones naturales para responder a las tareas propias que le corresponden a una institución que emana de la naturaleza misma del ser humano?"

Y la postura de la Arquidiócesis de León es la siguiente: "Es un hecho que da para muchas conclusiones lamentables, de las cuales enumeramos tres: una, el Gobierno está olvidando que la naturaleza no se cambia con dictámenes. Otra, queda en claro que hoy se trabaja más en pro de los que hacen más ruido y no por el bien verdadero de la humanidad. Y una tercera, quedan más que exhibidos nuestros legisladores al no poder darle una figura legal a la vida en común que llevan algunas parejas con tendencia sexual del mismo sexo".

QUE DICE AL RESPECTO EL CONGRESO DE LA UNIÓN?

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, del Congreso de la Unión, igual que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas.

La falta de respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), comprendiendo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, se coloca en el ámbito de los derechos humanos.

En el matrimonio civil entre personas del mismo sexo se ponen en juego los derechos humanos de las personas.

De acuerdo con las normas internacionales, denegar el derecho a casarse, basándose en el sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse y formar una familia.

