Gobierno debe pagar lo menos posible por estadio: Concamin León

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin León, Ismael Plascencia, declaró que el Gobierno del Estado debe pagar lo menos posible a Roberto Zermeño por el Estadio León, y agregó que "a los ladrones no se les premia".

"Lo he comentado muchas veces, a un ladrón no puedes estarlo premiando" dijo el empresario.

Avaló que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo insista con el cabildo leonés en que deben de iniciar el proceso de compra a través del Comité de Adquisiciones.

"Pero por el lado del Poliforum y la toda zona (Distrito León Mx) entendemos que es necesario que se dé para consolidar toda el área".

Enfatizó que a los actuales dueños se les debe de presionar para pagarles una cantidad menor a lo que señala el valor catastral, el cual se encuentra cercano a los 600 millones de pesos.

"Tendría que haber una negociación, a lo mejor presionar de otra manera y que no estén pagando esas cantidades, de cualquier manera se están robando el dinero vilmente, se lo están robando, pero que sea el menos dinero que se lleven, yo creo que hay maneras de presionarlo, a lo mejor 200 millones de pesos, yo no sé si 100, 300 o 500, desconozco, no sé cuánto sea lo adecuado, pues lo adecuado es no pagarles nada, pero también si no pagas, te quedas sin nada, y al rato ese pulmón que está ahí se va a quedar abandonado, por un lado estoy totalmente en contra, pero por el otro es necesario para consolidar (Distrito León Mx)".