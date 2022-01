"Gobierno de México no aplica Paxlovid, Molnupiravir y Remdesivir a enfermos"

Guanajuato.- El diputado federal panista Éctor Jaime Ramírez Barba, denunció que los medicamentos que autorizó Cofepris para usarlos en pacientes con coronavirus, no están siendo aplicados en los mexicanos enfermos.

Lo anterior comentó sobre la autorización en México que existe sobre el uso de dichos medicamentos, por lo que exigió que haya un cambio en la política nacional para su uso en el sector privado y que se informe cuándo empezarán a aplicarlo en el sector público.

"Acción Nacional pide al gobierno que cambie su política pública, se aprobaron las drogas desde la semana pasada por Cofepris, la Paxlovid de laboratorios Pfizer, también la droga Molnupiravir y antes había aprobado Remdesivir, estas tres drogas solamente las aprobó de emergencia y para manejarlas exclusivamente el Gobierno Federal".

Lamentó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López Gatell, sí hayan tenido acceso a dicho medicamento con valor superior a los 100 mil pesos, mientras que el resto de la población no tiene acceso a los fármacos que existen en el mercado desde el año pasado.

"Un tratamiento con Remdesivir en México cuesta un poco más de cien mil pesos, este tratamiento se le aplicó al presidente López Obrador y a López Gatell cuando estuvieron enfermos, pero no ha sido un tratamiento disponible para la gran mayoría de los mexicanos", denunció el panista.

"El uso de emergencia significa que solamente lo van a poder usar en el sector público, México a lo largo de estos dos años de pandemia el sector privado atiende a muchos pacientes y ocupan este producto, nuestro llamado al Gobierno Federal es para que el medicamento de emergencia también esté disponible en el sector privado, además no sabemos cuántas van comprar, cuándo y cómo lo van a distribuir, de nada sirve decir que ya lo aprobaron si no está disponible para la gente".

Sobre la vacunación que se desarrolla en el país, dijo que es un acto de negligencia criminal del Gobierno Federal, el cual no ha aplicado 50 millones de vacunas debido a que las tienen almacenadas, lo que ha generado más muertes por la pandemia.

"México en promedio vacuna 400 mil personas por día, a este ritmo distribuir las 45 millones de vacunas que están almacenadas terminarían en junio, hacemos el llamado para que se vacune por lo menos a un millón y medio de mexicanos diarios, para que antes de marzo estén vacunados los adultos mayores".

Criticó que el Gobierno Federal no esté vacunando a los menores de 15 años, pues en Estados Unidos y en Europa los están inmunizando ante la peligrosidad de la pandemia.

"Es un acto de negligencia criminal tener 50 millones de vacunas sin aplicar, a menos que no las tengan y la estén enviando a otros países y no las utilizan en los mexicanos, todo paciente que muera en México y no haya sido vacunado es responsabilidad del Gobierno Federal", concluyó.

