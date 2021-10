Gobierno de Guanajuato negocia comprar vacunas anticovid AstraZeneca

León.- Guanajuato busca la adquisición de vacunas anticovid desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca, de acuerdo con información del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario estatal refirió que pretende que se cubra en mayor parte la necesidad sanitaria de Guanajuato a través de un fondo de mil millones de pesos, por lo que ha negociado con el empresario Carlos Slim para asegurar que la entidad cuente con la dotación del antiviral.

De acuerdo con Rodríguez Vallejo la vacuna contra el coronavirus llegaría al estado aproximadamente en el mes de septiembre.

“Nosotros hemos estado en contacto con la Fundación Slim para la vacuna AstraZeneca, ellos me dicen que de momento todavía no la están vendiendo pero que la producción que se requiere para surtir a todo el mundo como lo piensan hacer, ellos calculan que en septiembre tal vez ya la podrían estar vendiendo a estados o iniciativa privada”, dijo.

El gobernador señaló que esta es una problemática a la que se enfrenta no solo Guanajuato, si no que todos los estados, ya que al encontrarse en etapas de prueba en México, las vacunas no se pueden comercializar, tal y como sucede con las desarrolladas por Pfizer.

** Con información de Tv4 Noticias. **

DR