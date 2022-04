Gobernadores del PAN rechazan la reforma eléctrica de AMLO

Guanajuato.- La asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) declaró qué defenderán los proyectos de energías limpias en sus estados, ante el proyecto de reforma a la Ley Eléctrica que propone el Ejecutivo federal.

Lo anterior informaron cinco de los ocho mandatarios que acudieron a la reunión que tuvo como sede el estado de Guanajuato este miércoles, donde el anfitrión ahora fue el mandatario local Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El Gobernador de Guanajuato señaló que todos los estados gobernados por Acción Nacional cuentan con inversiones importantes en energías limpias, sin embargo, destacó que los estados de Durango gobernado por José Rosas Aispuro, y Tamaulipas gobernado por Francisco Cabeza de Vaca, son las entidades que más inversiones tienen en generadores de energía eólica y solar.

"Los dos estados con mayor potencial en energías renovables son Tamaulipas, que tiene el mayor número de parques eólicos, mientras que Durango tiene el mayor número de parques en energías fotovoltaicas a través de los páneles solares, junto con Chihuahua generan energías renovables", dijo Rodríguez Vallejo.

Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, indicó que es el estado energético del país al contar con 13 parques eólicos, "estamos generando 1,750 mega watts, para poner en contexto, generamos energía eléctrica para un millón 250 mil viviendas, y por supuesto que vamos a seguir apostándole a las energías limpias, tenemos un potencial para 22 mega watts, no hemos instalado ni siquiera el 10 por ciento, esta no es una petición, es una exigencia de las actuales generaciones, quienes demandan no seguir contaminando".

Dijo que en Tamaulipas se le colocó un impuesto verde en donde las empresas que contaminan son las que pagan, "casualmente las empresas que están contaminando más en nuestro Estado son CFE y Pemex, no nos han querido pagar todavía, pero es una batalla que vamos a sacar adelante, recordar que Zacatecas colocó un impuesto para todas las mineras contaminantes, el gobierno ganó una controversia en la Suprema Corte y les están pagando el impuesto, y será lo mismo en Tamaulipas".

Añadió que México no puede poner en riesgo el tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, quienes son los principales socios comerciales de nuestro país.

Por su parte José Rosas Aispuro, declaró que a través del diálogo buscarán mantener las energías renovables en su Estado.

"Para la Reforma Eléctrica hemos manifestado que no se deje a un lado la generación de estas energías renovables, tenemos estados dotados para la generación de la energía, que el Gobierno Federal las tome en cuenta, no tratamos que la CFE deje de operar, queremos que inviertan más en energías renovables", dijo Rosas Aispuro.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recibió a los mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, como Maru Campos de Chihuahua, Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Martín Orozco de Aguascalientes, José Rosas Aispuro de Durango, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Mauricio Vila de Yucatán y Mauricio Kuri de Querétaro.

Diego intercambió experiencias con los mandatarios sobre la industria automotriz, aeroespacial, agroindustrial, el sector calzado y el sistema estatal de salud, considerado entre los mejores del país.

JP