Gobernador respalda la llegada de ex Federales como directores de policía

Celaya, Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que respalda a los municipios que están contratando a elementos de la desaparecida Policía Federal.

"Hay un gran momento de oportunidad, porque lo más difícil es crear capital humano, capacitar a la gente, además del dinero, se lleva mucho tiempo, tener gente con esa experiencia y con ese capital humano sería muy tonto no tenerlos".

Felicitó a los alcaldes que siguen el modelo de Celaya con Miguel Ángel Simental, y quien ahora emigró para Irapuato.

La visión a futuro de los Ayuntamientos es importante para la toma de decisiones y para dar pasos hacia donde queremos llevar a nuestros municipios, a nuestro estado y país.

Pongamos juntos nuestro mayor esfuerzo.

Enhorabuena al Ayuntamiento de Celaya 2021-2024.#GrandezaDeMéxico pic.twitter.com/SQ6KzvxD5O — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 11, 2021

"Yo felicito a los alcaldes que están tomando estas decisiones, por que están contratando a elementos con una gran experiencia policial, un gran curriculum, que van a atender temas municipales que seguramente van a dar resultados".

Mencionó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que el municipio de Celaya es un ejemplo de éxito con la contratación que ha realizado del ex delegado de la Policía Federal de Caminos en el Estado, Miguel Ángel Simental, quien estuvo dos años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora desempeñará el mismo cargo en Irapuato.

"Hizo las cosas bien en Celaya, se que quien llegará realizará un gran trabajo, trae buenas referencias, yo veo positiva la estrategia de los municipios".

El gobernador señaló que los ex policías federales que no se integraron a la Guardia Nacional están encontrando el respaldo del gobierno del estado de Guanajuato para mantenerse en áreas de seguridad como civiles y no como militares.

"Es una estrategia muy lógica de los municipios y el estado, la Guardia Nacional absorbió a la Policía Federal, pero muchos mandos quedaron fuera o no están de acuerdo de integrarse a la Guardia Nacional por una razón, que están al mando del Ejército, es un sistema castrense, y los ex Policías Federales son civiles", dijo el mandatario.

Sobre la Ciudad de Pénjamo quien contrató un ex militar, declaró que también son bienvenidos al estado, siempre y cuando pasen la prueba de control de Confianza que administra la Secretaría de Seguridad del Estado.

"Respetamos las decisiones en Pénjamo y nos sumamos a trabajar juntos, pero si aclaro que todos tienen que pasar la prueba de control y confianza, es un requisito, no importa si vienen de la federación, el Ejército, la Marina o lo que hayan sido", concluyó.

El gobernador estuvo en Celaya en donde participó en la Sesión Extraordinaria de Coaire y firma de convenio en el Marco del Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire en el estado de Guanajuato, realizado en Celaya.

KD