Gobernador coincide con AMLO: "Se trabaja coordinadamente contra inseguridad"

El gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en que se está haciendo un trabajo coordinado en materia de seguridad entre Federación y el Estado.

"El presidente dijo que a pesar de que hay diferencias se está trabajando coordinados, yo me quedo con ese mensaje, precisamente estamos trabajando coordinados con el Ejército, la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, y como lo dije, queremos hablar con resultados".

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato (Foto: Archivo / La Silla Rota)

Recordó que organismos oficiales como el Inegi y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional también muestran que Guanajuato tiene una tendencia a la baja en índices delictivos.

"Son 800 homicidios dolosos menos en comparación con el año pasado. De acuerdo con el Inegi se bajó la incidencia delictiva un 42.8%, de acuerdo al propio Secretariado, por primera vez no estamos en los primeros cinco lugares ni en incidencia delictiva, ni en índices de homicidios en el este último trimestre".

"Vamos avanzando, y nosotros queremos seguir trabajando con la federación, es lo que externé con el secretario de Gobernación (Adán Augusto López), tenemos el diálogo y la voluntad de seguir haciendo equipo".

Dijo que para mantener la tendencia a la baja el estado seguirá trabajando en lo que resta del sexenio con las fuerzas armadas federales y municipales.

"Hay que seguir trabajando de manera coordinada con las fuerzas federales y las municipales, yo espero que sigamos con la tendencia a la baja de todos los delitos y poderle devolver a los guanajuatenses la paz que tanto anhelan", comentó el gobernador.

?? #EnVivo #RuedaDePrensa @carloszamarr emite información relevante en torno a los hechos registrados el domingo pasado en Salamancahttps://t.co/N4878eHu1w — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) September 23, 2021

López Obrador declaró en la rueda de prensa "mañanera" de este viernes que seguirá trabajando con las autoridades de Guanajuato en la búsqueda de buenos resultados.

"Vamos nosotros a seguir garantizando la paz, la tranquilidad y lo vamos a seguir haciendo con los gobiernos estatales, en colaboración, porque en el tema de seguridad no puede haber diferencias políticas, partidistas".

"Hasta en el caso de Guanajuato, por ejemplo, que tenemos más diferencias, porque sostenemos que ya lleva mucho tiempo el fiscal de Guanajuato y que sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios, bueno, aún con esa diferencia porque no han querido cambiar al fiscal. Y no es que nosotros estemos en contra del fiscal, es que no son buenos los resultados".

Destacó que la captura de los probables responsables del bombazo en Salamanca, fue gracias a la participación de las fuerzas federales que colaboraron con el estado.

"Pues un lamentable hecho en Salamanca, que llevaron de regalo unas bombas y perdieron la vida los dueños de un restaurant. Ayer, en colaboración con el gobierno del estado, con el apoyo del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, ya se logró detener a los dos responsables. Se hizo una investigación conjunta. Entonces, tenemos que actuar en estos temas en forma coordinada, aun cuando tengamos diferencias", concluyó AMLO.

IO