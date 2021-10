GOAN: Dejan solos a panistas contra covid-19; AMLO les responde

Reunidos en Dolores Hidalgo, los 9 gobernadores del PAN afirmaron que los dejaron solos en la lucha contra el coronavirus y que ellos resuelven con sus recursos propios la emergencia sanitaria en sus estados. Los panistas solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador enviarles recursos para encarar la pandemia.

Los gobernadores del Partido Acción Nacional, negaron ser parte de la BOA (Bloque Amplio Opositor), denunciado por Andrés Manuel López Obrador hace unos días en Palacio Nacional.

Los gobernadores del PAN afirman que no les han enviado recursos para encarar la pandemia y para reactivar las economías locales.

??Te invitamos a que nos acompañes a la Conferencia de Prensa de los integrantes de la @GOAN_MX, #EnVivo desde #DoloresHidalgo, Cuna de la Independencia Nacional. #GTO #GrandezaDeMéxico. https://t.co/tXCzDujBPn — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 14, 2020

Conferencia de Prensa de los integrantes de la @GOAN_MX

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, afirmó que su estado no ha recibido “un solo peso de apoyo” de la Federación para enfrentar la pandemia.

#Video Los gobernadores del #PAN hicieron un llamado ante la crisis económica que se ha generado en el país debido a la pandemia por coronavirus pic.twitter.com/nN3G9lkli7 — La Silla Rota (@lasillarota) June 15, 2020

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, afirmó que no han recibido dinero de la Federación y que los grandes esfuerzos se han hecho desde los estados, para reconstruir la economía en todo el país. “Ninguno de los estados hemos recibido apoyo, ni siquiera para el tema de salud, mucho menos para la reactivación económica. Los grandes esfuerzos se están haciendo directamente en los estados, con estrategias muy claras”, dijo Martín Orozco.

“No hay apoyo. Necesitamos reconstruir la economía del país y frenar la caída del Producto Interno Bruto y el desempleo. Con un decálogo como el de ayer, no ayuda mucho al tema económico”, dijo el Gobernador de Aguascalientes.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aseguró que no les han apoyado y que tienen problemas financieros porque se ha caído también la recaudación de impuestos.

“Todos los estados estamos pasando por una situación económica complicada. Todos hemos hecho gastos adicionales para comprar equipo. Hemos gastado arriba de 500 millones en Yucatán y mil millones para apoyar a las empresas. No nos ha apoyado la Federación”, dijo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. “Y también nos está afectando en la recaudación. Los estados estamos en una situación muy complicada financieramente y no ha habido recursos adicionales”, dijo el Gobernador de Yucatán.

Junto con mis compañeros Gobernadores de la @GOAN_MX acordamos trabajar en un Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo para trabajar desde nuestros estados respecto a la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país por el Coronavirus. (1/2) pic.twitter.com/oQk1XgpWPl — Mauricio Vila (@MauVila) June 14, 2020

“Cada uno de los estados estamos haciendo el esfuerzo. Y estamos impulsando nuevas inversiones limpias y renovables. Como estados queremos poner una controversia constitucional para el tema de las energía renovables”, dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Lo estamos haciendo nosotros solos, a falta de una convocatoria seria por parte del Gobierno Federal. Lo deseable hubiera sido hacer sinergias y trabajos conjuntos para fomentar el crecimiento económico y proteger las fuentes de empleo”, dijo Carlos Mendoza Davis, el gobernador de Baja California Sur. “Ante esa ausencia, los gobernadores nos hemos decidido reunir y estamos haciendo con lo que tenemos lo humanamente posible por atemperar el impacto económico de esta crisis sanitaria”, agregó Mendoza Davis.

“Si no atendemos el problema económico, esto se puede convertir en un problema social. Lo que buscamos es el acompañamiento de la Federación”, dijo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. “Es como en una familia. El padre tiene que apoyar a los hijos por igual”, dijo el Gobernador de Durango.

En la suma de esfuerzos se obtienen mejores resultados. Seguiremos trabajando en unidad por la protección de la salud y economía de todos. Agradezco al gobernador @diegosinhue su anfitrionía y a mis compañeros de la @GOAN_MX por la disposición de trabajar en equipo #SíHayDeOtra pic.twitter.com/BaxlF1nhR1 — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) June 14, 2020

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que esta fue una reunión muy importante para atender las dos crisis: la sanitaria y la económica. “Nos decantamos por una defensa de la libertad, de la democracia y del federalismo. Esta proclama reproduce nuestras preocupaciones frente al delicado momento que vive México, en donde percibimos un creciente deterioro de nuestras instituciones, incluso una asechanza sobre nuestros órganos autónomos”, dijo Javier Corral.

“Los gobernadores no somos oposición, pero sí somos uno de los equilibrios y contrapesos que requiere la República en un sistema federal”, señaló el Gobernador de Chihuahua.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que ellos no pertenecen a ningún bloque opositor. “No pertenecemos a ninguna BOA. No pertenecemos a ningún bloque en contra. Pertenecemos a un gran equipo que quiere y ama este país”, dijo Martín Orozco.

Los gobernadores del PAN se reunieron en Dolores Hidalgo para revisar la situación económica y la crisis sanitaria en México para hacer un pronunciamiento en conjunto.

La respuesta de AMLO a la GOAN

El presidente López Obrador llamó a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y a la oposición a actuar con responsabilidad y no mezclar temas electorales con temas de gobierno.

En conferencia mañanera, el presidente dijo que las posturas de los gobernadores panistas es un intento de posicionarse rumbo a las elecciones de 2021, en las que se renovará el Congreso y cargos en 15 estados.

“¿Qué es lo que pasa?, también para hablar con franqueza, que vienen las elecciones, ya van a ver elecciones en 15 estados de los 32, elecciones de gobernador, va a haber elecciones en Chihuahua, va a haber elecciones en Querétaro. Entonces pues se quiere tener un posicionamiento político, es legítimo, se entiende y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados, y entonces quisieran los partidos opositores pues tener mayoría”, expuso.

“Yo lo único que les pido que se actúe con responsabilidad, y que no se mezclen las cosas: una cuestión es lo partidista, y otra cuestión es el gobierno. Partido como su nombre lo indica es una parte, gobierno es todo”, agregó.

Aseguró que su gobierno no promueve protestas contra autoridades estatales y que no permitirá faltas de respeto a la investidura presidencial.

“Entonces que actuemos todos con responsabilidad, y también decirles también que yo no me voy a dejar, no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunea a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente de que un gobernador (Enrique Alfaro, de Jalisco) acusa de que el gobierno federal o desde la Presidencia, desde los sótanos del poder se está alentando a grupos opositores en ese estado, si ya no se está en los tiempos del autoritarismo”, dijo.