GIFF: gana como Mejor Cortometraje cinta filmada en el estado

Silao.- "La Frontera", de la directora Erika Oregel, fue premiado como el "Mejor Cortometraje Guanajuatense" en el marco de la celebración de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) en el Autocinema en Parque Guanajuato Bicentenario (PGB).

Este cortometraje –ganador de un paquete de postproducción en deliveries por parte de Chemistry- fue filmado en la entidad guanajuatense y apoyado para su producción, en el año 2016, por la Comisión de Filmaciones de Guanajuato (CFGTO), organismo a cargo de la Secretaría de Turismo del estado.

Así vivimos la muestra hoy de "Freeland" en nuestro #Aquacinema #GIFF2020

?? Lanzando Lazaro pic.twitter.com/Edwf2dr0o4 — Guanajuato Film Fest (@giffmx) September 27, 2020

Jorge Cabrejos Samame, Director de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo, en representación del maestro Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo, acompañó ayer al acto de premiación a Sara Hoch, Directora del GIFF y a Carlos Oscar Domínguez, Director de PGB.

Después de nueve días de actividades en diversas plataformas, funciones en línea y funciones presenciales en Autocinemas, Aquacinema y salas de cine en dos diferentes sedes, el GIFF anunció en un evento muy especial a los largometrajes y cortometrajes que en esta ocasión se han alzado con distintos premios.

Así se vio la clausura del GIFF 2020 desde el AutoCinema (Foto: Twitter GIFF).

Este año el Festival contó con 170 películas, de las cuales se presentaron 137 en su plataforma online, 20 en dos autocinemas, 12 en AquaCinema y 22 en Cinemex.

Entre la variada selección fílmica de este año sobresalieron las cintas mexicanas "Los lobos", de Samuel Kishi Leopo, que fue la función inaugural del festival en Irapuato y ha ganado como Mejor Largometraje de Ficción México; y "Las flores de la noche", de Omar Robles y Eduardo Esquivel, que ganó como Mejor Largometraje Documental Mexicano.

La película mexicana "@floresdelanoche" ganó en la categoría de mejor documental en @giffmx y #Cinescape platicó en exclusiva con sus directores y protagonistas. pic.twitter.com/ROFNgfkmdz — CinescapeTV (@TvCinescape) September 27, 2020

En la parte internacional de la Selección Oficial, el filme japonés "Ainu Mosir", de Takeshi Fukunaga, ganó como Mejor Largometraje de Ficción Internacional; mientras que la producción canadiense "Landfall", de Cecilia Aldarondo, triunfó como Mejor Largometraje Documental Internacional.

El estado de Guanajuato, a través de la CFGTO, apoya el Séptimo Arte como estrategia de promoción de los atractivos turísticos que ofertan los destinos guanajuatenses.

Lista completa de películas ganadoras del GIFF 2020:

-Mejor Largometraje de Ficción Internacional Ainu Mosir, Dir. Takeshi Fukunaga. Japón, Estados Unidos, China.

-Mención a la actriz Mary Twala Mhlongo en Largometraje deFicción Internacional This is not a Burial, It´s a Resurrection,Dir. Lemohang Jeremiah Mosese. Lesoto, Sudáfrica, Italia

-Mención por diseño visual en Largometraje de Ficción Internacional You will Die at Twenty, Dir. Amjad Abu Alala. Sudán, Francia, Egipto, Noruega, Alemania, Qatar.

-Mejor Largometraje de Ficción México Los Lobos, Dir. Samuel Kishi Leopo. México.

-Mención Largometraje de Ficción México ColoZio, Dir. Artemio Narro. México.

-Mejor Largometraje Documental Mexicano Las flores de la noche, Dir. Omar Robles y Eduardo Esquivel. México.

-Mención Largometraje Documental Mexicano La Mami, Dir. Laura Herrero Garvín. México, España.

-Premio de la Prensa ColoZio, Dir. Artemio Narro. México.

–Mejor Cortometraje de Ficción Internacional Atkurimas(Dummy), Dir. Laurynas Bareisa. Lituania.

–Mejor Cortometraje MexicanoCarmina, Dir. Luis Flores Rábago. México.

–Mejor Cortometraje Documental Mexicano Expiatorio, Dir. Manuel Acuña. México, Cuba.

–Mejor Largometraje Documental InternacionalLandfall, Dir. Cecilia Aldarondo. Puerto Rico.

–Mejor Cortometraje Documental InternacionalImperdonable, Dir. Marlén Viñayo. El Salvador.

–Mención Cortometraje Documental Internacional DoumaUnderground, Dir. Tim Alsiofi. Líbano.

–Mejor Cortometraje Experimental Zombies, Dir. BALOJI. República de El Congo.

–Mención Cortometraje Experimental Serial Parallels, Dir. Max Hattler. Hong Kong, Alemania.

–Mejor Cortometraje de Animación Något attminnas (Something to Remember), Dir. Niki Lindroth von Bahr. Suecia.

–Mención Cortometraje de Animación 100,000 Acres of Pine, Dir. Jennifer Alice Wright. Dinamarca.

–Mejor Cortometraje Guanajuatense La Frontera, Dir. Erika Oregel. México.

-Mejor Narrativa en Realidad Virtual Amends, Mikkel Battefeld, Dinamarca.

-Mejor Concepto Visual en Realidad Virtual 1st Step, JörgCourtial, Alemania.

-Mención Especial en Realidad Virtual Los guardianes, HughHou, Costa Rica.

–Premio SIGNIS al Mejor Cortometraje Ficción Internacional White Eye, Dir. Tomer Shushan. Israel.

–Mención SIGNIS a Cortometraje Ficción Internacional Poslednja slika o ocu (The last image of father), Dir. Stefan Djordjevic. Serbia.

–Vimeo Staff Pick Award Agua, Dir. Sergio Zermeño. México.

-Mejor Guion de Largometraje Ya se quiere venir la noche, Gabriel Mariño Garza.

–Mejor Guion de Cortometraje Los oídos no tienen parpados, Alejandro Álvarez del Castillo.

–Mención Guion de Largometraje Amor del malo, Jaime Muñoz Baena y González Montesinos.

–Ya se quiere venir la noche, de Gabriel Mariño Garza, se lleva el Premio LCI Seguros: Membresía de un descuento del 50% sobre el costo de adquisición de los seguros de filmación.

–Escrito en la piel, de Patricia Carrillo, se lleva el Premio Chesmistry: Postproduccion de imagen para el teaser.





SP