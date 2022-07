¡Gibrán! ¡Juli! Así gritó el nombre de sus hijos perdidos, hasta encontrarlos

León.- La señora no paraba de llorar. Desesperada, comenzó a gritar con dolor el nombre de sus hijos por la calle empedrada. ¡¡Gibrán!!, ¡¡Juli!!, ¡¡Gibrán!!, ¡¡Juli!!, gritaba ella mientras recorría la larga fila de la vacunación, en Outlet Mulza, en busca de sus hijos perdidos.



La señora extravió a sus niños cuando fue a preguntar a los Servidores de la Nación si todavía había vacunas. Ella los dejó encargados con una señora de sudadera rosa y cuando regresó, los niños ya no estaban.

#VIDEO Así gritaba una madre los nombres de sus hijos extraviados en las filas de vacunación en Mulza León. Minutos más tarde logró encontrarlos.https://t.co/r0sZygaRF9 pic.twitter.com/w7jDFAynD9 — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) July 6, 2022

La señora decidió gritar fuerte el nombre de sus hijos para localizarlos.

¡Gibrán!, ¡Juli!, ¡Gibrán!, ¡Juli!, gritaba una y otra vez, recorriendo las fila, con desesperación. Algunas personas le ayudaban a gritar el nombre de sus hijos. ¡Gibrán!, ¡Juli!, ¡Gibrán!, ¡Juli!.

Los niños, formados en la fila, también gritaban el nombre de los hijos perdidos.

La búsqueda fue eterna para ella. Después de casi 400 metros, ya eran varias personas las que gritaban el nombre de los niños. Hasta que apareció la señora de la sudadera rosa, formada casi hasta el final, con los niños, sanos y salvos.

La señora corrió a abrazarlos. Ella no paraba de llorar. Los abrazaba y los besaba en la cabecita. "Los quiero mucho", decía.

La señora de la sudadera rosa, apenada, le explicó que la fila se movió y tuvo que caminar, por lo que ya no quedó en el mismo lugar. Por lo mismo ella y los niños se perdieron entre cientos de personas. La señora de la playera rosa no tenía teléfono y no tenía formar de avisar que los niños estaban a salvo. "Menos mal que encargó a los niños con una persona buena", comentó una señora que ayudó a buscarlos.

Los niños Gibrán y Julián también estaban llorando. Fueron 20 o 25 minutos los que sus hijos estuvieron perdidos. Pero para ella fue una eternidad. "No los vuelvo a dejar ni un minuto. Nunca. Ni un minuto", decía ella llorando.

PR