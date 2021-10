Gabriel Espinosa: el exsacerdote con sombrero que lucha contra El Zapotillo

“Personalmente, en los últimos años he librado una batalla inesperada, pero que se traduce en una lucha por la dignidad. Jamás sospeché llegar a estos extremos, pero después de un análisis sereno y buscando responder a las necesidades humanas más apremiantes, he decidido solicitar a la Santa Sede que me dispense del ministerio sacerdotal ordenado para trabajar por el Reino de Dios en tareas encaminadas al desarrollo social y en defensa de los derechos humanos fundamentales”.