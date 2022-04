Funcionarios violaron la Ley en la votación de Revocación: Coparmex

León.- Los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, denunciaron que hubo violaciones a la Ley por parte de funcionarios como una constante en la votación de la Revocación de Mandato de este Domingo de Ramos.

Lo anterior comentó el presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez, quien lamentó que, en materia legal, "desde el inicio hubo trampa, si consideramos que lejos de ser una iniciativa solicitada auténticamente por los ciudadanos, fue el propio Gobierno y su partido quienes la promovieron".

Agregó que se perdió el objetivo central y se violaron sistemáticamente la Ley y las normas por parte de funcionarios, legisladores, gobernadores y alcaldes.

En materia política, dijo que la constante fue la manipulación desde las autoridades para obtener un beneficio político, "el colmo de ello fue que hubo al menos 18 mil firmas de personas muertas que supuestamente estaban a favor de la consulta, se cambió el espíritu de este ejercicio al buscar que pasara de ser uno de revocación a uno de ratificación, figura que no se encuentra regulada en nuestra Constitución".

Reconoció la organización de la consulta y dijo que fue un éxito del INE, pese a haber sufrido un severo recorte presupuestal para este ejercicio y cumplió con creces su misión.

Recordó que de 3,830 millones de pesos que requería, sólo le fueron otorgados 1,567 millones, es decir, menos de la mitad.

Pese a ello, logró instalar casi la totalidad de las 57 mil casillas (excepto únicamente 20), estas casi 57 mil mesas receptoras equivalen prácticamente a la totalidad de las casillas básicas instaladas en el último proceso electoral federal, con lo cual tuvo cobertura en todos los distritos y secciones electorales del país) y convocar a los 287 mil funcionarios de casilla necesarios.

Añadió que cumplió en tiempo y forma al capacitar a los funcionarios de las mesas, promovió debidamente la revocación en todos los medios de comunicación y redes sociales, "muestra de ello son los 871 mil spots en radio y televisión que se transmitieron en 3,538 emisoras, logró 493 mil visitas al micrositio relativo, hizo 794 publicaciones en redes sociales de consejeras y consejeros".

"Alcanzó 14 millones de impresiones mediante 140 inserciones en medios digitales y contrató 66 mil espacios publicitarios en medios exteriores, y organizó Foros de Discusión Nacional".

Explicó que hizo cumplir el estado de derecho al dictar medidas cautelares ante la constante y sistemática violación de las normas por parte de funcionarios, legisladores, gobernadores y miembros del partido en el poder.

Hubo más de 170 quejas por parte de diversos sectores, desde ciudadanos, organismos de la sociedad civil y legisladores, todas confirmadas y sancionadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, aclaró que "esto fue muy grave, en ningún proceso electoral habíamos tenido tantas quejas".

Comentó que el tema más destacado de la jornada fue la baja participación ciudadana, pues 92 millones 823 mil posibles votantes, según los resultados preliminares dados a conocer por el INE la noche de este domingo, sólo participaron el 17% y no será vinculante, es decir, su resultado no será obligatorio puesto que se quedó lejos de la meta, no participaron los 37.1 millones de ciudadanos requeridos.

"Con estas cifras no se puede declarar un ganador, perdimos todos como sociedad, perdimos la oportunidad de que este mecanismo ganara la confianza de los ciudadanos y cumpliera su función para evaluar el desempeño gubernamental, perdimos económicamente miles de millones de pesos que podrían haberse utilizado para la compra de medicamentos, quimioterapias o vacunas tan necesarias para salvar vidas, perdimos en materia de legalidad, los servidores públicos que deberían ser ejemplo en el respeto y cumplimiento a la Ley, resultaron los primeros en violarla con acciones proselitistas, con el uso de recursos públicos y hasta con el uso privado de aviones públicos", concluyó.

JP