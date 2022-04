¿Funcionaria grabó Tik Tok en Presidencia de San Pancho? Contraloría investiga

San Francisco del Rincón-. Dos videos grabados al parecer en horario laboral y dentro de las oficinas de la Presidencia Municipal de San Pancho son el motivo por el que la área de Contraloría investigará a la Directora de Comunicación Social Adriana Rocha, por la realización de estos videos que fueron subidos a su cuenta personal de Tik Tok, informó el alcalde Antonio Marún.

Hace unos días circularon en redes los videos que la funcionaria habría grabado junto a compañeros de su área, en donde aparentemente hacen un reto a ritmo de "Esto lo hago pa' divertirme", canción de Residente, exintegrante de Calle 13 a dueto con BZRP. En otra grabación aparecería ella sola a cuadro, usando un filtro. Al parecer la funcionaria borró los videos de su cuenta de Tik Tok, que es privada.

Hasta ahora Adriana Rocha no se ha pronunciado al respecto, no ha mencionado el tema en los grupos de enlace de comunicación del Gobierno Municipal.

El presidente municipal informó a los medios locales que la Directora de Comunicación será investigada por este hecho, aunque estas grabaciones fueron compartidas en la cuenta personal de Adriana Rocha, motivo por el que usuarios cuestionan los señalamientos contra la funcionaria.

Antonio Marún dejó en claro que "son jóvenes" y se responsabilizan del contenido que suben a sus cuentas personales, pero destacó no usar espacios públicos.

"Son también jóvenes y cualquier persona también tiene derecho de manera responsable hacer algún Tik Tok. Por responsabilidad, a mi me interesa que no se usen espacios públicos ni tiempo laboral", dijo el alcalde al Periódico AM de San Pancho este miércoles.

Tras mirar y analizar los videos, el presidente municipal le pidió al área de Contraloría investigar el caso para ver si se utilizaron recursos públicos y tiempo laboral en la realización del video de Tik Tok.

