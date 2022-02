"Fui a trabajar al Seguro con covid para no quedarme sin mi sueldo"

León.- Los trabajadores del sector salud no la tienen sencilla en tiempos de pandemia, pues son personas que prácticamente conviven con el riesgo de contagiarse.

Sin embargo, debido a que la cuesta de enero suele complicarse en lo económico para muchos ciudadanos, hay quien ha preferido seguir asistiendo a pesar de haberse contagiado y laborar, siempre y cuando sus ingresos no se vean afectados.

Una trabajadora del Hospital General del IMSS número 58, de León, quien pidió el anonimato para no arriesgar su trabajo, señaló que asistió a laborar contagiada, evitando solicitar incapacidad.



Lo anterior, debido a que no quiso ver perdido un porcentaje de su sueldo a consecuencia de una incapacidad.

"Me sentí con dolor de cabeza y llegué a mi casa vomitando. Al día siguiente me sentía mal en el trabajo, y mis compañeros lo notaron, me dio un malestar en la garganta y gripa. Como a los cuatro días también mis compañeros comenzaron a presentar síntomas.

"Ya en el trabajo mis compañeros me decían que tenía covid, yo les decía que no, que era estrés porque había pasado un percance días anteriores", expresó.

Agregó que su área de trabajo no es de mucho contacto con pacientes. Días después también dos de sus compañeros resultaron positivos en la prueba.



No quiso solicitar una incapacidad debido a que ello implicaría que no se le pague su sueldo completo.

"A mis compañeros les dieron 10 días de incapacidad. Se supone que te deben de pagar los estímulos, es decir, asistencia y puntualidad. Pero en el Seguro hemos tenido problemas porque luego no nos pagan: nos llegan faltas que no hacemos, imagínate con una incapacidad...

"Si me daban incapacidad me iban a quitar parte de mi sueldo. Es arriesgar, porque tenemos mucho el problema que nos llegan faltas, retardos, pases de salida, y que no hacemos. Y que terminan no pagándonos".



Se quejó además de que en la administración, por error o por una circunstancia que desconoce les hacen descuentos, que posteriormente tienen que reclamar, para que les lleguen pagos completos.

"Con todo esto que ocurre, imagínate con una incapacidad, me iban a quitar hasta un 50 por ciento, porque ellos no hacen su chamba bien", comentó.

"Por eso yo fui a trabajar al IMSS para no quedarme sin recursos económicos", concluyó.

Hasta este día, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato dio a conocer que el acumulado de casos confirmados de covid-19 es de 247 mil 237, de ellos, 14 mil 290, resultaron defunciones.

