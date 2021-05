Fue una final con mucha historia

Irapuato, Gto.- En su historia finales disputadas en distintas divisiones, el Club Irapuato se ha enfrentado a una larga lista de adversarios con los que ha brindado espectaculares encuentros. Con sus excepciones, pues algunos han terminado en pleitos de gran magnitud, como ante el Tampico y ante el León.

Otros rivales dignos han sido Zacatepec, Pachuca, Cruz Azul Hidalgo...

Y precisamente este último, el Cruz Azul Hidalgo, "la Maquinita", ha sido derrotado en ambas ocasiones, en las que la Trinca Fresera consiguió el ascenso.

El más reciente, cuyas celebraciones mantienen en fiesta a toda la ciudad, fue apenas ayer. Los irapuatenses viven el júbilo de haber salido de la Liga Premier y formar parte ahora de la Liga de Expansión. Lo que antes eran la tercera y la segunda, respectivamente.

Tan animosos están los festejos, que ya la Secretaría de Salud estatal advirtió del riesgo de que se disparen los contagios de covid-19.

CRUZ AZUL, EL CLIENTE

Un antecedente lejano de este campeonato de ascenso se vivió en el Torneo de Verano 2000, en la entonces llamada Primera División A.

La campaña regular había sido exitosa para los freseros, que terminaron como segundo lugar general por solo un gol de diferencia que le daba el liderato al San Luis.

En la liguilla, Irapuato arrasó desde los cuartos de final, venciendo al Mexiquense (9-3 en el global) y en semifinales a Ángeles de Puebla (3-2 global); y en la final... contra Cruz Azul Hidalgo.

El cuadro dirigido por Juan Alvarado contaba entre sus filas con elementos como Samuel Máñez, Christian Morales, José Enrique García y Martín Rodríguez.

En la final, el partido de ida resultó con un 2-2 con tantos de Martín Rodríguez y Jesús Gutiérrez; la vuelta se disputó en Irapuato el 10 de junio de 2000, con sobrecupo en el Sergio León Chávez. Otra vez hubo empate 2-2, con goles de Christian Morales y Martín Rodríguez por la Trinca. Luego de tiempos extra sin goles, la tanda de penales definió al Irapuato como campeón, por 4-2, para ascender al máximo circuito luego de una ausencia de 9 años.

AHORA, EN LA EXPANSIÓN

La Liga de Expansión, antesala del máximo circuito del futbol mexicano, tiene en el Club Irapuato a su nuevo integrante.

El estadio Azulgrana fue el escenario para el duelo definitivo entre el Club Deportivo Irapuato y el Cruz Azul Hidalgo. La Trinca llegó con un marcador de 2 a 0 a su favor, pero desde el primer minuto jugaron como si no trajeran esta ventaja, pues no querían que alguna desconcentración les hiciera perder esa ventaja que consiguieron en el Sergio León Chávez.

Cruz Azul Hidalgo estaba obligado a buscar el triunfo, pues necesitaba hacer dos goles para empatar el marcador y obligar a irse a los Tiempos Extra y eventualmente a la serie de penales.

"La Maquinita" inició a tambor batiente el duelo y en tres ocasiones puso en predicamentos al cuadro fresero. No fue sino hasta el minuto 32, cuando en tiro de esquina cobrado por la banda derecha a favor de Cruz Azul, el balón fue lanzado al área y tras una serie de rebotes, en donde incluso se pidió una mano, la cual no fue marcada, el balón quedó en tres cuartos de cancha en los botines de Víctor Zúñiga, quien se quitó la marca de dos jugadores de la Trinca, para meter un centro preciso para que Eduardo Cedillo cabeceara solo y de frente a la meta de Héctor Lomelí, para mover el marcador 1 a 0 a favor del cuadro hidalguense. No hubo mayores acciones de peligro por parte de ambas escuadras y así culminó el primer tiempo.

AJUSTA PARADO LA TRINCA

Javier San Román, quien dirigió desde uno de los palcos a su equipo, aprovechó el medio tiempo para ajustar su estrategia y mandó al campo de juego a los mismos jugadores, pero con otro parado más ofensivo, un 4-2-4, lo que le permitió a la Trinca tener llegadas por las bandas y tener a cuatro atacantes listos para rematar cualquier balón.

La balanza la dominó la Trinca Fresera y al minuto 63 tuvo la primera de peligro, cuando Jaidiver Hurtado dejó en el camino a tres defensores del Cruz Azul Hidalgo y remató de frente al arco cruzazulino, pero el portero Jair Peláez logró detener su ataque.

Al minuto 63 vino otro embate dela Trinca, el propio Jaidiver Hurtado perdió una pelota en tres cuartos del campo, pero hizo la labor de sacrificio, la recuperó tras una barrida en media cancha, siguió solo por la banda izquierda y tras un centro venenoso que buscaba alguna pierna que le desviara, hizo que tanto Jair Peláez como el defensa Antonio Sánchez no se hablaran, el balón quedara suelto y un oportuno Armando "Chupi" González leyó la jugada t empujó el esférico a las redes de la meta del Cruz Azul Hidalgo.

Ni las piernas ni los cambios le respondieron al Cruz Azul Hidalgo, en tanto que la Trinca siguió con su mismo parado y el marcador, al minuto 95 de tiempo de compensación, terminó empatado 1 a 1, en tanto que en el marcador global el equipo de Irapuato se quedó con el triunfo de 3 a 1.

Con esto, la Trinca Fresera se quedó con el título y se convirtió en el nuevo huésped de la Liga de Expansión, una de las metas que el Grupo Tecamachalco, dueño de la franquicia del Irapuato se había trazado para el mediano plazo y lo consiguió en su primera temporada en territorio fresero.