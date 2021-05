Fue un montaje la desaparición del bebé Matthew Santiago: informa Fiscalía

Celaya, Gto.- La desaparición del bebé Matthew Santiago fue un montaje de Fabiola, la denunciante. El pequeño publicado en la fotografía de la Alerta Amber existe, pero no se llama Matthew y tampoco desapareció, actualmente tiene 2 años y se encuentra a salvo y bien, nunca corrió riesgo, aseguraron los padres biológicos.

El 30 de mayo de 2021, en las agencias del Ministerio Público se inició carpeta de investigación por la desaparición de quien se dijo se llamaba Matthew Santiago, de 10 días de edad; en este como en todos los casos, desde el momento mismo de la denuncia por la desaparición de manera inmediata se inició la Carpeta de Investigación, desarrollando un plan de investigación y las diligencias conducentes acorde a las circunstancias del caso.

Así, comenzó la búsqueda del menor y la investigación de los hechos con apego a la Ley y a protocolos para personas desaparecidas. El Agente de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, pudo establecer que Fabiola, la denunciante, vertió falsas declaraciones en torno al evento reportado; por lo cual es importante precisar lo siguiente:

-La denunciante señaló que el bebé había sido plagiado por hombres armados cuando viajaban en un vehículo del servicio público sobre la carretera Celaya – Querétaro, lo cual es falso.

-El menor nunca fue robado y su nombre no es Matthew Santiago.

-La fotografía del bebé proporcionada por Fabiola a esta autoridad es del hijo de otra persona y se reitera que su nombre no es Matthew Santiago.

-El bebé de la fotografía nunca estuvo desaparecido y menos en peligro, el menor está con su familia sano y salvo, precisando que no hay parentesco alguno con la denunciante. El bebé es hijo de una ex compañera de trabajo de Fabiola, por lo que, se esclareció en la investigación, que Fabiola nunca estuvo embarazada y por ende, no tuvo un hijo que había dicho se lo habían robado.

La Fiscalía General del Estado realizará las acciones correspondientes en torno al caso, de lo cual se informará conforme sea factible hacerlo, mencionó en un comunicado.

