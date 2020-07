Fracasa la bicicleta pública en León; se fueron sin decir adiós

La próxima semana arranca la ciclovía del bulevar Adolfo López Mateos. Un carrill de 6.4 kilometros será habilitado para los ciclistas y estará disponible con la finalidad de disminuir el uso del transporte público, donde el riesgo de contagiarse de covid-19 es alto.

Poco a poco se irán reincorporando a las labores los diversos sectores, por lo que para muchos, la opción de hacer uso de la ciclovía es factible. Sin embargo, no siempre se cuenta con bicicleta para trasladarse, a lo que muchos contarían con la posibilidad de rentar una.

Las cicloestaciones lucen vacías. No hay unidades disponibles para alquilar. ¿Qué sucedió con las bicicletas compartidas de BiciLeón?, ¿A dónde fueron?, ¿Por qué ya no se les ha visto estacionadas o rodando por la ciudad?

Así luce la cicloestación ubicada en el Teatro Bicentenario

La Silla Rota dio un recorrido a las cicloestaciones. Los 55 paraderos se encuentran solos. En el asfalto solo quedan unos cuantos rastros de la señalética. Los tótems informativos están descuidados, grafiteados y en algunos casos ya ni siquiera están. Así que contactamos a Mobike y confirmó que dejaron de rodar en la ciudad zapatera.

Los tótems informativos ahora están descuidados

Cabe recordar que la llegada de la Bici Pública a León tenía un tiempo de expiración. Se trataba de un programa piloto de seis meses, con él se evaluaría su éxito o fracaso en la ciudad.

La primera fase del Bici León inició el 22 de septiembre, con motivo de la celebración del ´Día Mundial Sin Auto´, su periodo de prueba finalizó el mes de marzo. Sin embargo, el 24 de marzo, Mobike, la empresa multinacional encargada de operar, compartió en sus redes sociales que apoyar personal de la salud ofreciéndoles servicio gratuito.

"En apoyo durante la pandemia del COVID-19, Mobike brindará servicio gratuito al personal de salud, seguridad y emergencias. ¡Queremos cuidar a aquellos que nos cuidan!", anunciaron.

Las expectativas de los ciudadanos eran altas. Aunque al ser unidades de uso compartido el riesgo de que el virus SARS-CoV-2 se aloje en su estructura, el apoyo en tiempo de pandemia había motivado a unos cuantos a hacer uso de las bicicletas. Pero hoy ya no están, no hubo aviso, poco a poco se fueron retirando hasta que un día ya no se les vio más. Y tú, ¿alquilaste alguna bicicleta?