Fox recuerda su primer día de presidente: "Le pedí a la Virgen, échame la mano"

León.- El expresidente Vicente Fox Quezada recordó en entrevista con el conductor Yordi Rosado, su primer día como presidente de México en el año 2000, donde explicó que lo primero que hizo fue ir a la Basílica de Guadalupe a pedir ayuda a la Virgen.

Narró que, aunque se divirtió mucho durante las campañas, al ganar la Presidencia de la República, le entró el pánico, por lo que solicitó ayuda divina.

"Yo, desde que entré junto con Martha, dijimos: esta es una responsabilidad grande. Estaba muy preocupado en el Ángel y dijo: ahora qué hago. Lo primero, le dije a Marta, vamos a ver a la Virgencita de Guadalupe", dijo.

"Ese día primero, nos arrancamos a la Basílica a hacer oración, a buscar confianza, a buscar respaldo, y saliendo me paré en Tepito. Le pedí a la Virgen que me quitara el pánico. Hasta me cuestioné y dije: ´pa qué me metí en esta. A la Virgencita le dije: échame la mano con esto".

Durante el diálogo, también se refirió a algunos pasajes de su vida, como el momento en que comenzó a trabajar como repartidor de la empresa Coca-Cola.

Dijo que rechazó trabajar en la empresa Ford, pues le pedían usar traje, cosa que no le gustaba.

"Salgo de la universidad, y antes, no había hecho la tesis, agarro una chamba en Coca-Cola, y me super encantó. Primero me contrató Ford, y Ford me pedía ir de traje y corbata, y dije: ni madres, esto no es para mí. Les aguanté tres días y renuncié.

"Luego me contrató Coca-Cola y a darle en la ruta a vender Coca-colas. Yo manejaba y supervisaba, y cargaba las cajas y las bajaba: cuántas se va a llevar señito", expresó.

Posteriormente fue presidente de la empresa en el país, y posteriormente, en América Latina.

El ex presidente de México Vicente Fox habló de las atenciones que tiene un presidente en el cargo.

De paso, señaló algunos privilegios que actualmente tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si le da un calambre en una pata a López, se traen al sobador de calambres de piernas, se lo traen a la hora que esté López con un calambre. Hay quien pide las cosas caprichudas, yo jamás abusé.

"El presidente tiene todo a disposición, pero, me imagino que hay presidentes que abusan de glotones y de bebedores. López Obrador no tiene que poner un peso de su bolsa ahorita para vivir como mago ahí en el Palacio", comentó.

Agregó que en su caso no cargaba dinero, pues el Estado Mayor Presidencial se hace cargo de todos los gastos, que están presupuestados.

Aquí la entrevista completa:

PR